Voley: hoy frente a Eslovenia

El seleccionado argentino de voley tuvo descanso este domingo en el Campeonato Mundial de Italia - Bulgaria 2018. Hoy lunes, a las 15.30, enfrentará en Florencia a Eslovenia en su cuarta presentación, vital para las aspiraciones del equipo dirigido por Julio Velasco de pasar a la siguiente instancia. El compromiso se podrá observar por la TV Pública.



LOS OTROS GRUPOS

A estas alturas, Holanda ya es la sensación del torneo. Ayer largó perdiendo ante Francia: tras dejar ir un primer set que había controlado, en un abrir y cerrar de ojos quedó 0-2. Ahí fue cuando empezó a edificarse una remontada que no se detendría hasta el 3-2, con una fabulosa producción de 31 puntos a cargo de Nimir Abdel-Aziz y mucha presión desde el saque. Con este resultado, Holanda se ubica como escolta en el Grupo B (por el cual Egipto le ganó a China, resultado de menor trascendencia) a sólo un punto del líder Canadá, que este lunes tendrá una parada brava ante un Brasil sediento de revancha.

Por ahora, el que mejor campaña tiene en todo el torneo es Italia. En el Grupo A, el dueño de casa dio otro paso en Firenze, sin mayores problemas ante Dominicana, y mantiene sus números perfectos: cuatro sobre cuatro en victorias y 12 puntos. El otro vencedor del domingo fue Bélgica, que arrancó dormido ante Japón, pero ganó 3-1 y sacó boleto para la segunda ronda.

En el Grupo C, ganaron los de arriba. En el primer turno, Estados Unidos no tuvo problemas con Camerún y cosechó su primer 3-0 del torneo, ya habiendo dejado atrás a los rivales más peligrosos. Así, conserva su invicto tras cuatro juegos y tiene 10 unidades, las mismas que Serbia, que también sumó de a tres ante Túnez.

En donde no queda mucho por completar es en el Grupo D, ya que los triunfos de Finlandia y Bulgaria, por 3-2 y 3-0 sobre Puerto Rico y Cuba respectivamente, dejaron eliminados a ambos equipos americanos. Los vencedores, junto a Irán y Polonia (que este lunes juegan un partido clave entre sí), sólo tienen que acomodarse en los cuatro lugares de arriba para definir su suerte en la próxima instancia.