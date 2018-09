Ott Tänak logró su tercer triunfo seguido en Turquía

¿Y si el tapado fuese Ott Tänak? Ganador en Turquía ayer de su tercer rally consecutivo, el estonio aprovechó los infortunios de los favoritos Thierry Neuville y Sébastien Ogier para meterse de lleno en la pelea por el título mundial WRC.A tres fechas para el final de la temporada, el piloto de Toyota se colocó en el segundo puesto en el Mundial de Pilotos por detrás del belga Thierry Neuville (Hyundai) y por delante del francés Sébastien Ogier (Ford).El finlandés Jari-Matti Latvala (Toyota) y el neozelandés Hayden Paddon (Hyundai) completaron el podio de una prueba muy accidentada en la que Neuville y Ogier sólo rescataron 5 puntos cada uno.El belga por adjudicarse la Power Stage y el pentacampeón del mundo por ser segundo en esta especial y uno por finalizar en la décima posición de la general.El belga cuenta ahora con 13 puntos de diferencia sobre Tänak y 23 más que Ogier.Los dos favoritos para el título no pudieron completar la jornada del sábado, pero, según la regla del Rally 2, que permite a los pilotos que abandonaron tomar la salida al día siguiente con una sanción de tiempo por cada especial perdida, fueron habilitados a tomar la salida el domingo.Neuville rompió la suspensión de su Hyundai durante la primera especial del sábado (ES8), en tanto que Ogier conoció la misma suerte en la siguiente, aunque en su caso las reparaciones le permitieron continuar que se salió del camino en la ES11.El sábado quedó marcado asimismo por el aparatoso incendio del Citroën del irlandés Craig Breen y su copiloto británico Scott Martin, del que felizmente salieron indemnes.A Tänak, ganador de los precedentes rallies en Finlandia y en Alemania, le sonrió la suerte en Turquía, después de que no se sintiese cómodo durante el viernes en los pedregosos caminos turcos."El Mundial se pone interesante, habrá que seguir empujando", reconoció el piloto estonio, que hasta ayer no había ofrecido muestras de ambición por el título mundial.La próxima cita será en los bosques de Gales, cuando se dispute el Rally de Gran Bretaña, del 4 al 7 de octubre.