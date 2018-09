El depredador devora la taquilla en EE. UU.

LOS ANGELES, 16 (AFP-NA). - "El Depredador", la más reciente entrega de la saga de ciencia ficción, devoró a sus rivales para imponerse como la película más taquillera de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones de la industria divulgadas el domingo.

El nuevo film de Fox, que costó 88 millones de dólares, recaudó 24 millones de dólares en su fin de semana de estreno, según la firma especializada Exhibitor Relations.

El resultado es menor a las expectativas, aunque sus productores esperan equilibrar las cuentas con la recaudación en el exterior.

La película, que llega 30 años después de la cinta original protagonizada por Arnold Schwarzenegger, enfrentó una polémica antes de salir en cartelera, luego de que el estudio cortara una escena con un actor acusado de abuso sexual.

La estrella Olivia Munn pidió el cambio, asegurando que no era consciente del pasado de este actor cuando la escena fue filmada.

El director, Shane Black, dijo inicialmente que había contratado al actor porque era un amigo y luego se disculpó.

En el segundo lugar quedó la película de horror "La monja", que ganó un estimado de 18,22 millones en su segunda semana.

Última entrega de la popular serie "El Conjuro", "La Monja" es protagonizada por Demian Bichir, Taissa Farmiga y Jonas Bloquet, en una historia sobre una joven monja, un exorcista y un guía que tropieza con un oscuro secreto en las profundidades del país de Drácula, Rumania, en 1952.

En tercer lugar se ubicó "Un pequeño favor", que se estrenó este fin de semana con un taquilla estimada de 16,1 millones.

Sigue la historia de una madre bloguera (Anna Kendrick) que investiga la desaparición de su amiga (Blake Lively).

El nuevo filme de Matthew McConaughey, "White Boy Rick", se ubicó cuarto en su estreno con 8,8 millones de dólares.

Basado en una historia real, el ganador del Oscar interpreta al padre de un chico que se convierte en soplón del FBI en los 80.

"Crazy Rich Asians", una comedia romántica con un elenco casi completamente asiático liderado por Henry Golding y Constance Wu, quedó quinta con 8,7 millones, llegando a casi 150 millones en Estados Unidos y Canadá, más unos 28 millones en el resto del mundo.

Completan la lista de las 10 más taquilleras:

"Peppermint" (6,1 millones de dólares).

"The Meg" (3,8 millones de dólares).

"Buscando..." (3,2 millones de dólares).

"Unbroken: Path to Redemption" (2,4 millones de dólares).

"Misión imposible: Fallout" (2,3 millones de dólares).