Licitación clave de Lebac para el BCRA

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El Banco Central deberá afrontar este martes una nueva licitación de Lebac para la cual ya anunció un cambio en su estrategia para evitar mayor presión sobre el dólar, que finalizó la semana pasada en un récord de 40,51 pesos.

La autoridad monetaria anticipó que a partir del miércoles aplicará un incremento de cinco puntos en los encajes bancarios, mientras también señaló que para las entidades bancarias, "ofrecerá Notas del Banco Central (NOBAC) a un año de plazo y Letras de Liquidez (LELIQ)".

Simultáneamente, el Ministerio de Hacienda ofrecerá Letras del Tesoro, que servirán como alternativa de inversión en pesos para todos los participantes".

Así, el organismo que conduce Luis Caputo intentará que los inversores no se vuelquen al peso, que en el último período se volvió una opción poco atractiva ante la fuerte devaluación por la pérdida de confianza e incertidumbre que predomina en la city porteña.

En esta oportunidad, el Banco Central ofrecerá "hasta 150 mil millones de pesos de Lebac para ser suscriptas por participantes no bancarios contra un vencimiento estimado de 300 mil millones de pesos en manos de los mismos".

La autoridad monetaria anunció una "nueva etapa en la estrategia de reordenamiento de los instrumentos con los cuales implementa su política monetaria".

El organismo indicó que se centra en la "eliminación gradual" del stock existente de Lebac que asciende en la actualidad "aproximadamente a 600 mil millones de pesos, de los cuales 25 por ciento está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias tales como fondos comunes de inversión, empresas, individuos y no residentes".

"Para garantizar un ordenado proceso de reducción de Lebac, el Banco Central anuncia el incremento de cinco puntos de los encajes obligatorios a partir del miércoles 19 de septiembre, permitiendo la integración de dicho incremento en Notas y Letras del Banco Central para el caso de los depósitos a plazo", resaltó.