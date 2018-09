Los líderes no aflojan y se cortan

Al torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol aún le quedan cuatro fechas pero Ben Hur y Peñarol parecen cortarse en la pelea por el título. Ayer, en continuidad del noveno capítulo, ambos volvieron a sumar de a tres y Florida de Clucellas, que estaba a sólo un punto, igualó en su visita a Libertad en Sunchales 2-2 y ahora quedó algo más relegado.

El “Lobo” visitó al Deportivo Ramona y le ganó por 1 a 0 con gol de Joaquín Castellano. El “Depor”, necesitado de sumar puntos por el promedio, sigue en puesto de promoción.

Por su parte “Peña”, derrotó 2-0 al Deportivo Tacural a domicilio con tantos de Cristian Arias y Luis Boiero.

En barrio Italia, y cuando todo parecía que terminaba como habían empezado, apareció Manassero para meter un golazo y darle así la victoria por 1-0 a Argentino Quilmes sobre Ferrocarril del Estado. Con esta caída el equipo dirigido por “Beto” Medrán prácticamente se despide de la pelea por el título, quedó algo relegado.

Otro de los que ganó fue 9 de Julio, por primera vez en el torneo el “León” pudo sumar de a tres y lo hizo ante Argentino de Humberto, a quien derrotó en el Soltermam 3 a 0.

Vale recordar que en el adelanto Atlético de Rafaela y Sportivo Norte igualaron 1 a 1.



Todo lo ocurrido en la jornada de ayer:



Quilmes 1 vs Ferro 0



Estadio: Agustín Giuliani.

Árbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 1-2



Gol: ST 49m Facundo Manassero (Q).

Incidencia: Expulsado ST 28m Lucas Ibáñez (F).



9 de Julio 3 vs Humberto 0



Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Enrique Calderón.

Reserva: 0-0



Goles: PT 40m Facundo Vargas (9), ST 5m José Núñez (9) y 7m Gastón Monserrat (9).

Incidencias: Expulsados ST 45m Oscar Goyenechea (H) y Walter Ferreryra (H).



Tacural 0 vs Peñarol 2



Cancha: Deportivo Tacural.

Árbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 3-2



Goles: ST 13m Cristian Arias (P), 45m Luis Boiero (P)



Ramona 0 vs. Ben Hur 1



Cancha: Deportivo Ramona.

Árbitro: Silvio Ruiz.

Reserva: 1-2



Gol: ST 10m Joaquín Castellano (BH),

Incidencias: Expulsados PT 32m Gastón Peralta (R) y ST 38m Renzo Peiretti (R).



Libertad 2 vs. Florida 2



Cancha: Deportivo Libertad.

Árbitro: Franco Ceballos

Reserva: 2-2



Goles: PT 19m Kevin Muñoz (L), 31m Lucas Lorenzatti (F), ST 24m Maximiliano Rolón (L) y ST 48m Pablo Paire (F).



Incidencia: Expulsados PT 43m Kevin Muñoz (L), ST 33m Hugo Góngora (L).