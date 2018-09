Aldao se quedó con el Clausura y quedaron definidas las ‘semis’

El torneo de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol ya tiene definidos a sus semifinalistas, a aquellos equipos que irán en busca del tan ansiado ascenso a la Primera A liguista. En la tarde de ayer se disputó la novena y última fecha del Clausura y se terminó de definir la Zona Norte. En una verdadera final, se enfrentaron Aldao y Roca, en casa del primero, quienes llegaban a esta definición como líderes y con gol de Mariano Cavallero el “Depor” le ganó a Sportivo y así se terminó consagrando campeón para meterse entre los mejores en la etapa final.

La otra Zona, la Sur, ya conocía a su campeón desde el domingo pasado y ayer, La Hidráulica no pudo jugar en María Juana ante Talleres porque no estaban dadas las garantías de seguridad y el árbitro Raúl Rodríguez decidió suspender el encuentro.



Todo lo ocurrido en la jornada de ayer:



Zona Norte



Dep. Aldao 1 vs. Sp. Roca 0



Cancha: Deportivo Aldao.

Árbitro: Sebastián Garetto.

Reserva: 2-2



Gol: PT 7m Mariano Cavallero (DA).



Tiro Federal 1 vs. Independiente de San Cristóbal 1



Cancha: Tiro Federal.

Árbitro: José Domínguez.

Reserva: 1-2



Goles: ST 15m Mariano Pfaffen (TF) y 20m Carlos Ataide (ISC).



Bella Italia 3 vs. Ataliva 3



Cancha: Deportivo Bella Italia.

Árbitro: Raúl Cejas.

Reserva: 3-1



Goles: PT 5m Osvaldo Peretti (IA), PT 30m Mariano Valdez (BI), PT 35m y ST 27m Francisco Portela (IA), ST 6m Juan Sequeira (BI), ST 23m de penal Sergio Paz (BI).



Unidad Sancristobalense 1 vs. Moreno de Lehmann 1



Cancha: Unidad Sancristobalense.

Árbitro: Leandro Aragno.

Reserva: 0-1



Goles: ST 20m Mauricio Beraudo (M), ST 22m Alexis Gómez (US).



ZONA SUR



Santa Clara 1 vs. Josefina 4



Cancha: Sportivo Santa Clara.

Árbitro: Claudio González.

Reserva: 2-1



Goles: PT 22m Rodrigo Gerbaldo (J), ST 16m y 47m Maximiliano Taborda (J), 23m Gonzalo Cena (J), 30m Kevin Cabrera (SC).



San Martín 1 vs. Atlético María Juana 2



Cancha: San Martín de Angélica.

Árbitro: Rodrigo Pérez.

Reserva: 1-3



Goles: PT 1m de penal Carlos Spósito (AMJ), PT 16m Germán Vannay (SM), PT 40m Mauro Lora (AMJ).



Esmeralda 4 vs. Libertad E.C. 3



Cancha: Atl. Esmeralda.

Árbitro: Darío Suárez

Reserva: 0-0



Goles: PT 10m Tomás Bovo (E), PT 25m Franco Ercole (E), PT 42m y ST 17m Joel Fusta (L), ST 25m Emilio Moyano (L), ST 40m Juan Asencio (E).

Incidencias: Expulsados ST 45m Gerardo Bonino (E) y Brian Stadelman (L).