Así quedaron las “Semis”

Finalizado el Clausura quedaron definidos los ocho elencos por Zona que irán a la etapa final por el ascenso a la Primera A.Independiente Ataliva (campeón Apertura) vs Sportivo Roca (mejor sumatoria) y Deportivo Aldao (campeón Clausura) vs Argentino de Vila (campeón Preparación). En Reserva los clasificados son: Independiente San Cristóbal, Aldao, Bella Italia y Ataliva.Por el lado de laSan Martín de Angélica (campeón Apertura) vs Talleres María Juana (mejor sumatoria) y La Hidráulica de Frontera (campeón Clausura) vs Sportivo Santa Clara (campeón Preparación). En Reserva se clasificaron: Atlético (MJ), Santa Clara, Zenón Pereyra y Talleres (MJ).