Murió José de la Sota

CORDOBA, 16 (NA). - El ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota murió ayer al producirse un accidente de tránsito en la ruta 36, a la altura de la localidad de Despeñaderos.El siniestro, según las primeras informaciones brindadas por fuentes de la Policía local, se produjo cuando el auto en el que viajaba el dirigente junto a otra persona se estrelló contra un camión.Además de De la Sota, que tenía 69 años y había sido gobernador durante tres períodos, también murió su acompañante, mientras que resultó herido el conductor del camión.Por el momento no se habían determinado las causas del accidente, que se produjo cuando no había inconvenientes de visibilidad en la zona.El auto de De la Sota, una auto Volvo VX60 de color blanco, quedó con la cabina totalmente destrozada en la parte delantera por un choque frontal con el vehículo de mayor porte.El actual gobernador de la provincia, Juan Manuel Schiaretti, se dirigió anoche al lugar del accidente, según consignaron medios locales."Son esas muertes inexplicables y absurdas. Tenía muchos proyectos y tenía ganas de seguir luchando", sostuvo en declaraciones al canal TN Claudia Rucci, su compañera en la última fórmula presidencial que integró.El diputado nacional por el kirchnerismo Agustín Rossi definió a De la Sota como una "bocanada de oxígeno en el peronismo" y sobre el cual "cada opinión suya era tenida muy en cuenta"."En una situación del país como la actual, la ausencia de una figura se va a sentir", se lamentó el legislador santafesino.El diputado nacional Mario Negri, de Cambiemos, se mostró conmocionado y dijo que a pesar de que era un adversario se trata de una figura "importante para la política provincial y nacional, y para el justicialismo.De la Sota, que había nacido el 28 de noviembre de 1949 en Altos Fierro, en la década de los 80 había sido uno de los principales dirigentes de la renovación peronista.Luego de dos intentos, había llegado a la gobernación de Córdoba en 1998, para luego de varios intentos, y repitió los triunfos electorales en 2003 y 2011.En 2015 compartió fórmula presidencial con Rucci por el Partido democristiano. Además de gobernador de Córdoba, entre otros cargos, De la Sota fue senador y diputado nacional, además de embajador argentino en Brasil.