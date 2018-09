Sigue la novena

Este domingo se disputarán cinco partidos que le darán continuidad a la novena fecha del Clausura dedeque ya tiene un 1 a 1 entre Atlético y Sportivo. Los líderes, Ben Hur y Peñarol, pondrán en juego la punta cuando visiten a Ramona y Tacural, respectivamente. Por su parte, Florida de Clucellas sueña con seguir arriba dando pelea y buscará un resultado positivo en su visita a Libertad en Sunchales. Para Ferrocarril del Estado hoy es la última posibilidad de seguir con aspiraciones de campeonato y tendrá una salida complicada ante Quilmes.Los cotejos de este domingo: 14.30hs (Reserva 13hs): Quilmes vs Ferro (Mauro Cardozo), 9 de Julio vs Humberto (Enrique Calderón); 15.30hs (Reserva 14hs): Tacural vs Peñarol (Ariel Gorlino), Ramona vs. Ben Hur (Silvio Ruiz), Libertad vs. Florida (Franco Ceballos). Lunes 17/09: 21.00hs Brown vs Unión (Gonzalo Hidalgo).Este domingo se jugará la octava y última fecha del Clausura, instancia que definirá si hay un campeón o no en la Zona Norte. Todo se define en Aldao, el Deportivo y Sportivo Roca, ambos llegan en la cima, dirimirán en un mano a mano el título, hoy, o si quedan igualados en un partido desempate a las 72hs, en cancha neutral. La Zona Sur ya fue ganada la semana pasada por La Hidráulica.La fecha completa, desde las 15.30hs, tendrá la siguiente programación:Dep. Aldao vs. Sp. Roca (Sebastián Garetto), Tiro Federal vs. Independiente de San Cristóbal (José Domínguez); Bella Italia vs. Ataliva (Raúl Cejas), Unidad Sancristobalense vs. Moreno de Lehmann (Leandro Aragno).Bochazo 7- Zenón Pereyra 0 (Reserva 0-1).Santa Clara vs. Josefina (Claudio González), San Martín vs. Atlético María Juana (Rodrigo Pérez), Esmeralda vs. Libertad E.C. (Darío Suárez).