Analizan la enseñanza de "educación sexual"

En el Colegio San José, se reunió anteayer un grupo de personas, autodenominados “Rafaelinos por la familia”, para evaluar la situación que se está registrando en la provincia de Santa Fe ante la inminente aprobación de una ley, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, que incorpora en la currícula (a través de una materia específica), y en forma transversal (en el resto de las materias), la enseñanza de "Educación sexual integral, científica, laica y con perspectiva de género" como derecho de todos los estudiantes con espacio curricular propio y contenidos transversales en todos los niveles obligatorios, en todas las modalidades del sistema educativo público de gestión estatal y de gestión privada, y en todas las carreras de formación docente, dependientes del gobierno provincial.

El encuentro se gestó frente a la preocupación de muchos ciudadanos frente al hecho de que esta norma, sin demasiadas especificaciones, tiene por objeto, entre otros, brindar herramientas para la promoción de la salud reproductiva, situación íntimamente vinculada con el “aborto”, y garantizar la efectiva enseñanza y aprendizaje (sin excepciones) de la educación sexual integral desde la perspectiva de género, sin respetar los valores, tradiciones y convicciones de gran parte del personal docente y no docente, padres (o cualquier otro representante legal) y alumnos, el concepto de comunidad educativa, y el ideario de las instituciones de gestión privada, afectando el derecho de objeción de conciencia de funcionarios, docentes, y estudiantes de la carrera docente; las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres y demás representante legales de impartir la educación y guiar a sus hijos menores, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación, que consideren apropiada para que el niño ejerza sus derechos de la mejor manera, y logre un adecuado “desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”; y el derecho del niño a la “libertad de pensamiento, conciencia y religión”.

En el marco del encuentro, en el que estuvieron presentes más de 60 personas, se resolvió llevar adelante iniciativas para garantizar que todas las normas que se sancionen en la materia, garanticen el respeto a los valores, tradiciones y convicciones del personal docente y no docente, de padres y alumnos; la libertad de conciencia, la dignidad, la integridad y la intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, y la no afección de derechos inherentes a la responsabilidad parental (art. 646 del CCy CN), limitando indebidamente las potestades privativas de los progenitores respecto a la educación y orientación sexual de los hijos menores, y del libre desarrollo de la personalidad, la libertad ideológica, religiosa y de expresión, reconocidos en el art 14 de la CN; los arts. 12 y 23, el art. 12 inc. 4 de la CADH; el art. 13 del PIDESyC; los arts. 18, 28 y 29 de la Convención de los Derechos del Niño; el art. 26 de la DUDH, y los arts. 12 y 23 de la Constitución Provincial que consagran los derechos de enseñar y de profesar libremente el culto y de formación y defensa integral de la familia y del niño, de los que se desprende el derecho a educar a nuestros hijos conforme a nuestras creencias y más íntimas convicciones, y el derecho de éstos a no ser perturbados en sus creencias y su integridad psíquica.

El grupo de "Rafaelinos por la familia" continuará realizando actividades de concientización, además de sumar voluntades para poner de manifiesto y visibilizar esta problemática. Cualquier contacto o consulta realizarlo a [email protected]