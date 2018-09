Histórico triunfo de Los Pumas

FOTO NA NICOLAS SANCHEZ./ Tras apoyar el primer try.

GOLD COAST, 16 (AFP-NA). - Los Pumas hicieron historia al vencer de visitante a Australia (23-19) y pusieron fin a 13 derrotas consecutivas con la potencia oceánica en la quinta jornada del Rugby Championship. Fue la primera victoria de Argentina en Australia desde 1983, y los Wallabies sufrieron su quinta derrota en los últimos seis partidos."Hay que sacarse el sombrero por la defensa y el trabajo terrible que hizo el pack, porque jugaron un partido enorme. Hoy fueron superiores a los australianos, tacklearon mucho, trabajaron como locos. No sé que más... estamos muy contentos", declaró tras el partido Nicolás Sánchez.Sánchez (15) y Bautista Delguy (36) anotaron los tries de Los Pumas, y por Australia hicieron lo propio Genia (11), Folau (19) y Haylett-Petty (55). Sánchez firmó además dos conversiones y un penal. Emiliano Boffelli se apuntó los otros dos penales argentinos.Australia, que llegó al descanso 17-14 por debajo, pudo haberse llevado la victoria en los estertores del mismo si Israel Folau hubiese habilitado a un Bernard Foley libre de marca a tres metros de la línea. Nunca antes desde la llegada de Los Pumas al Rugby Championship en 2012 habían sumado más de una victoria en la misma edición del torneo.DERROTA SORPRESIVAAntes, los All Blacks, vigentes dobles campeones del mundo, perdieron en casa ante Sudáfrica (36-34), lo que supuso su primera derrota en Nueva Zelanda ante una selección nacional desde septiembre de 2009, cuando cayeron precisamente ante los Springboks (32-29). Los Pumas recibirán a los neocelandeses el 30 de septiembre.Las posiciones quedaron así: Nueva Zelanda 16 puntos; Sudáfrica 10; Argentina 8 y Australia 5.