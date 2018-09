El cáncer va en aumento

El cáncer continúa progresando de forma "alarmante" en el mundo, con 18,1 millones de nuevos casos y 9,6 millones de decesos estimados en 2018, según los datos publicados el pasado miércoles por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un hombre de cada 5 y una mujer de cada 6 en el mundo desarrollará un cáncer durante su vida, mientras que uno de cada 8 hombres y una de cada 11 mujeres morirá de esta enfermedad, sostiene el documento. Además, revela que en comparación, en 2012, cuando no se tenían en cuenta los cánceres cutáneos excepto el melanoma, se detectaron 14 millones de nuevos casos (17 millones en 2018 si también se excluyen estos tipos).De acuerdo al informe, el cáncer de pulmón es de lejos el más mortífero, con 1,8 millones de muertes previstas este año en el mundo (18,4% del total), por delante del cáncer colorrectal (881.000 decesos, 9,2 % del total), del de estómago (783.000) y del de hígado (782.000), según cifras establecidas para 36 tipos de cáncer en 185 países. El doctor Christopher Wild, director del IARC, consideró que estas nuevas cifras muestran que queda mucho por hacer para responder al aumento alarmante de la carga mundial del cáncer y que la prevención debe desempeñar un rol clave. Asimismo, exhortó a poner en marcha en forma urgente políticas eficaces de prevención y de detección precoz para completar los tratamientos".Casi la mitad de los nuevos casos y más de la mitad de las muertes por cáncer en el mundo en 2018 tendrán lugar en Asia, principalmente en China, en parte porque esta región concentra casi el 60% de la población mundial. En este sentido, 43,8 millones de personas viven con un cáncer en el mundo, diagnosticado como mucho cinco años atrás, según la agencia especializada de la OMS.Entre los hombres, el cáncer de pulmón es el más diagnosticado y constituye la principal causa de muerte por cáncer, conalrededor de uno de cada cinco casos. El IARC señala un "aumento preocupante" de este tipo de enfermedad entre las mujeres: para ellas, constituye la causa principal de muerte por cáncer en 28 países.El documento afirma que el cáncer de pecho es no obstante el más mortífero para las mujeres, con 627.000 muertes. Representa también alrededor de un cuarto de los nuevos casos diagnosticados entre ellas. El segundo es el colorrectal en los países desarrollados y el de cuello del útero en los países en desarrollo.En relación a las causas que explican el aumento del cáncer, el trabajo señala que se debe al crecimiento demográfico, al envejecimiento de la población y a la evolución de la frecuencia de los factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, la falta de ejercicio y la alimentación desequilibrada.En tanto, el estudio muestra que en los países con un crecimiento económico rápido, los cánceres ligados a la pobreza y a las infecciones (hígado, estómago, cuello de útero) pueden evolucionar hacia cánceres asociados a los modos de vida más típicos de los países industrializados, observa el IARC. Entre "un tercio y dos quintos" de los nuevos casos podrían ser evitados eliminando o reduciendo la exposición de factores de riesgo conocidos, relacionados con el modo de vida y el medioambiente, según estudios recientes citados por los autores de este informe aparecido en "CA", una publicación sobre el cáncer para expertos clínicos. Advierten que los responsables políticos no son conscientes del grado de progreso y de las ventajas que procura la prevención.En esta región todavía perduran los ecos del informe elaborado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y entregado a la Municipalidad de Sastre, en el que manifiesta la existencia de una tasa de casos de cáncer más alta que la media nacional en esa ciudad cabecera del departamento San Martín, no tan lejos de Rafaela.Los datos que permitieron elaborar el estudio se obtuvieron durante el Campamento Sanitario efectuado a mediados de marzo de 2017 y que consistió en un relevamiento casa por casa. El reporte afirma que en la población de Sastre hay 384 casos cada 100 mil personas, cuando la OMS arroja que la media nacional es de 280 casos cada 100 mil personas.Ante la consulta a la población sobre las causas de esta tasa superior a la media nacional, en las conclusiones del documento se consigna que "en Sastre está muy presente para la población la actividad agroindustrial, que se expresa a través de la fumigación y uso de agroquímicos". En este sentido, se considera que "el gran avance de la frontera agrícola con la incorporación de nuevas tecnologías y la cercanía entre estas actividades y la población ha configurado nuevos escenarios en las localidades de la región con la creciente preocupación por sus consecuencias".