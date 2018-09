Muchas personas que buscan empleo se encuentran con la dificultad de tener que hablar de su salida de la empresa anterior durante una entrevista laboral y resulta ser un momento de gran incomodidad. Adecco Argentina, filial argentina de la empresa líder en el mundo en consultoría integral en Recursos Humanos, brinda una serie de consejos para poder responder a la pregunta más temida: ¿Por qué estás desempleado?¿Conviene echar la culpa a la situación actual? ¿Debo dar detalles de mi anterior salida? ¿Puedo hablar mal de mis antiguos empleadores? A continuación, la compañía brinda los tips a tener en cuenta para afrontar, con franqueza y sinceridad, el momento de explicar por qué uno se encuentra sin empleo:Cuando una persona pasa bastante tiempo en situación de desempleo, a veces, le puede resultar vergonzoso afrontar el tema de manera directa y se termina inventando cualquier motivo para justificar ese tiempo de inactividad. Lo más importante es ser honesto y no mentir al interlocutor, ya que están acostumbrados a detectar las mentiras y además, pueden hacer alguna llamada, chequear datos y descubrir la verdadera causa de la desvinculación.s. No tiene sentido que, cuando el entrevistador pregunta por los meses de inactividad, se busquen culpables externos, como por ejemplo la situación actual. Todo el mundo es consciente del contexto en que se encuentra el país, por lo que es mejor evitar hablar de estos temas y centrarse en lo verdaderamente importante: dar una respuesta sincera, concisa y convincente.Cuando un entrevistador pregunta ¿Por qué estás desempleado?, no espera que le den todo tipo de detalles sobre la situación, por lo que es fundamental ser conciso sin entrar en detalles comprometidos que puedan iniciar una situación incómoda. En este sentido, lo más probable es que haya que hablar sobre la salida de la última empresa y contar, sin profundizar, cuál fue el motivo de la desvinculación.Por supuesto, en cada respuesta no debe advertirse resignación, autocompasión y mucho menos rencor hacia antiguos empleadores. Por muy injusta que fuera la salida anterior, hablar mal de ellos sin estar presentes restará puntos. Es bueno hacer foco en cuestiones positivas como la oportunidad de tener tiempo para formarse, cultivar ciertas habilidades y prepararse mejor para encontrar el empleo adecuado.Siguiendo la línea del punto anterior, en cuanto se termine la explicación de por qué se pasó cierto tiempo desempleado, poner foco en el futuro y en lo que se desea conseguir a partir de ahora.En muchos casos, el tiempo sin trabajar se aprovecha para retomar los estudios, poner en marcha algún proyecto personal y generar cosas nuevas. Nunca está de más contárselo todo al entrevistador y orientar el aprendizaje adquirido a los requisitos del puesto.Por último, es recomendable investigar antes de acudir a la entrevista para conocer a fondo la empresa: cuáles son sus valores, su filosofía, sus métodos de trabajo. Además, es importante analizar bien los detalles de la oferta para poder orientar las respuestas a las necesidades concretas de la posición demandada.Presente en el país desde hace más de 30 años, Adecco Argentina es líder absoluto en la contratación de personal y ofrece soluciones integrales en el área de Recursos Humanos. Cuenta con más de 60 sucursales ubicadas en las principales ciudades del país. Adecco Argentina dispone de una media semanal de 1.200 clientes activos en cuyas empresas prestan servicios más de 10.000 personas. Para mayor información, ingrese a: www.adecco.com.ar