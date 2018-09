Atlético recibe a Brown de Adrogué

El fútbol siempre da revancha, dice un viejo refrán popular. Para Atlético de Rafaela, el choque de esta tarde frente a Brown de Adrogué por la tercera fecha de la B Nacional tendrá sabor a eso… Luego de lo ocurrido en la última temporada, no hay dudas de que volver a enfrentarse y lograr quedarse con los tres puntos sería una especie de bálsamo. Y nada mejor que dejar aquella frustración atrás lo más rápido posible.Este domingo la “Crema” recibirá al “Tricolor” desde las 18:00 en un encuentro que tendrá como árbitro principal a Pablo Dóvalo.Para dicho compromiso el DT de Atlético, Víctor Bottaniz, realizará dos modificaciones en relación al once inicial que utilizó en Junín la pasada fecha, donde igualó 1 a 1 con Sarmiento. Aparece el uruguayo Emiliano Romero en el medio campo, saliendo Agustín Nadruz, mientras que Ezequiel Montagna aparecerá desde el arranque en lugar de Lucas Quiróz.Así, manteniendo el 4-4-2 el elenco albiceleste saldrá con Macagno; Blondel, Masuero, Suso y Martino; Copetti, Romero, Ramírez y Montagna; Albertengo y Quiroga.En el banco de relevos, esperando por ingresar algunos minutos, estarán Matías Tagliamonte, Nicolás Zalazar, Nadruz, Pablo Gaitán, Maximiliano Casa, Enzo Bertero, Diego Meza o Quiróz.Brown de Adrogué comenzó con el pie derecho su participación en la temporada 2018/2019 de la BN. Ganó los dos partidos que jugó. En el debut fue hasta Puerto Madryn, donde se impuso por 1-0 (gol de Lamas), luego recibió a Olimpo y lo goleó 3-0 (goles de Stegman, Guille y Resquín). El DT Vicó tendrá algunas bajas para el cotejo de hoy. El delantero Brian Guille y Marcelo Lamas, dos de los titulares. Tampoco viajó Matías Cortave.Atlético y Brown de Adrogué se enfrentaron en dos oportunidades y aún la “Crema” no le pudo ganar. Ambas fueron en la temporada pasada. En el primer enfrentamiento, jugado en el Monumental, ganó el “Tricolor” 3 a 2. Luego, en la primera instancia del reducido por el segundo ascenso a la Superliga, fue 0 a 0 y el que avanzó de ronda fue Brown al tener mejor posicionamiento en la tabla. Que la tercera sea la vencida!Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Abel Masuero, Gastón Suso y Angelo Martino; Enzo Copetti, Emiliano Romero, Gabriel Ramírez y Ezequiel Montagna; Mauro Albertengo y Matías Quiroga.Víctor Bottaniz.Martín Ríos; Leandro Flores, Ignacio Bogino, Enzo Ortíz e Ignacio Liporace; Leonardo Zaragoza, Adrián Maidana, Juan Olivares y Alberto Stegman; Lautaro Mesa y Leandro Garate.Pablo Vicó.Nuevo Monumental.Pablo Dóvalo.Matías Beares y Hugo Páez.18:00TyC Sports PlayColón FM 91.3 / Astral FM 95.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 1001 / LT28 AM 1470 – FM 96.5