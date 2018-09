Agencias de viajes locales, en absoluta normalidad

La Cámara de Agencias de Viajes de Rafaela y la Región invitan a una reunión informativa a todos los medios, para el lunes 17 de septiembre a las 14:30 en las instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. El objetivo es ratificar que las empresas nucleadas en la cámara desarrollan sus actividades con absoluta normalidad, atendiendo a sus clientes, asesorando y prestando los servicios de excelencia comprometidos.Ante inconvenientes que pudieran surgir a causa de Operadores Mayoristas nacionales e internacionales, las Agencias rafaelinas que cuentan con una dilatada trayectoria y experiencia de décadas, están en condiciones de resolverlos para satisfacción de sus pasajeros.Con relación a las empresas ".com" u "on line", es un aspecto mucho más complejo porque quienes contratan sus servicios desconocen a sus prestadores, como también dónde dirigirse ante un problema, por lo tanto, desconocerán acerca de su resolución.QUIEBRA DE UN MAYORISTAEsta reunión surge como consecuencia de que TN, el principal jugador cordobés del mercado mayorista de turismo emisivo, cerró el viernes sorpresivamente sus operaciones y comunicó que entrará en quiebra. La cara de TN, Alejandro Seisdedos, envió a empleados y a agencias de viajes un e-mail en el que anunciaba que la empresa desaparecería y apagó el celular.El diario La Voz de Córdoba estimaba que había unos 400 pasajeros varados y otros 1.000 no iban a poder realizar el viaje que ya habían pagado.DEFENSORIA DEL PUEBLOAnte el hecho que ha tomado estado público del quiebre de la empresa mayorista de turismo TN Operador, de la ciudad de Córdoba, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe informó que se pone a disposición de los afectados y que se inició un expediente por las consultas recibidas este viernes. Asimismo, desde la institución señalaron que se encuentra trabajando el tema de manera conjunta con la Secretaría de Turismo de la Nación.Los afectados por esta situación pueden acercarse a la Defensoría del Pueblo, en cualquiera de sus sedes en Rosario (pasaje Alvarez 1516) y Santa Fe (Eva Perón 2526), además de las delegaciones en el interior de la provincia que pueden ser consultadas en el sitio defensoriasantafe.gob.ar/oficinas, como también a través de los números telefónicos que figuran allí. Cualquier ciudadano que tenga una duda o consulta sobre este tema puede acercarse con la documentación que disponga para recibir asesoramiento totalmente gratuito.Sin perjuicio de lo establecido en la norma específica, debe recordarse que en las relaciones de consumo que se generen, se aplicará la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, y sus normas complementarias y mediante sus respectivas autoridades de aplicación.