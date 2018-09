La cosecha de maíz también sufrió los efectos de la sequía

La falta de precipitaciones durante el verano en Argentina provocó una sequía de gran magnitud que repercutió negativamente en el cultivo del maíz, tanto a nivel nacional como en la región. Las principales consecuencias de dicho fenómeno climático se observaron en la calidad del grano y en su peso hectolítrico, con la consecuente disminución de los rendimientos por hectárea concluye el trabajo elaborado por el Centro de Estudios y Servicios (CES) que analiza la situación en el centro norte de la provincia de Santa Fe.

La campaña de maíz 2017/18 se dio por finalizada hacia finales de agosto en el centro-norte santafesino, que incluye entre otros doce departamentos a Castellanos, con Rafaela como ciudad cabecera.

Estas son las principales conclusiones del informe presentado esta semana por el CES_

- En base a datos del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA), la superficie total sembrada en el centro-norte de la provincia de Santa Fe fue de 173.700 hectáreas, con un crecimiento del 7,2% respecto a la campaña pasada.

- La producción total de grano comercial en el área de referencia fue de 783.033 tn, un 14,4% menos que la campaña pasada y un 30,7% menor al máximo alcanzado en la campaña 2015/2016. Los rendimientos promedios fueron de 59,1 qq/ha, con una variación respecto al ciclo previo de -16,1%.

- La mayor afectación de la sequía se observó en las variedades de segunda, que mostraron rendimientos promedio de 46,5 qq/ha, un 28,5% inferior al rinde de la campaña pasada.

- A nivel nacional, la superficie sembrada alcanzó las 5,4 millones de hectáreas para grano comercial, con una pérdida de área del 4,3%. La producción total estimada, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, alcanza las 31,0 MMtn, 8,0 MMtn menos que en la campaña previa (-20,5%).

- Durante este ciclo agrícola la producción mundial cae en 45,3 MMtn respecto al ciclo previo, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). A partir de ello, las existencias finales del cereal disminuirían por primera vez desde la campaña 2010/2011, alrededor de 35 MMtn.

- Los promedios mensuales de la cotizaciones diarias del mercado de Rosario evidenciaron un crecimiento entre enero y abril del 19,5%, alcanzando un promedio en abril de u$s 180,6 por tonelada, el máximo desde julio de 2016. Sin

embargo, a partir de julio comenzó una tendencia decreciente en los precios, cerrando los últimos días de agosto por debajo de los u$s 140,0.

- En el caso representativo de la zona del departamento San Justo, el margen bruto de los productores que trabajaron sobre campo propio alcanzó los u$s 274,1 por hectárea para quienes sembraron maíz de primera y de u$s 77,7 para quienes sembraron variedades de segunda.

- Para quienes trabajaron sobre régimen de arrendamiento, tuvieron un margen bruto positivo sólo quienes optaron por maíz temprano, de u$s 38,17 por hectárea; mientras que quienes sembraron maíz de segunda incurrieron en pérdidas que se estimaron en u$s -146,6 por ha.

- En el caso referencial de la zona del departamento de General Obligado, sólo pudieron obtener márgenes brutos positivos quienes trabajaron sobre campo propio, obteniendo ganancias estimadas de u$s 161,8 por hectárea en el caso de maíz de primera y de u$s 60,9 por hectárea en maíz tardío.

- En esta zona, quienes trabajaron sobre campo arrendado, incurrieron en pérdidas que se estimaron en u$s -5,4 por hectárea en producción de maíz temprano y de u$s -56,1 en el caso de maíz de segunda.



EXPORTACIONES

Por otra parte, las exportaciones de maíz entre enero y julio de este año crecieron más del 19% en valor en comparación con los mismos meses del 2017, al sumar un precio FOB superior a los 2.615 millones de dólares, según datos oficiales.

Así en los primeros seis meses de 2018 se comercializaron 14.352.809 toneladas por un precio FOB total de 2.615.886.308 dólares. La Secretaría de Agroindustria consignó que cuatro destinos concentran cerca del 60 por ciento del volumen de los envíos.

Los principales destinos medidos en volumen, fueron Vietnam, que concentró el 18,6%; Argelia con el 15,6%; Egipto con el 13,6%; y Malasia con el 11,5% hasta sumar cerca del 60% de la ventas externas de maíz en grano. En este sentido, el volumen de los envíos se incrementó 9% respecto a igual período del año pasado, al sumar 14.352.809 toneladas, de acuerdo a los datos relevados por el INDEC y publicados por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de Agroindustria.