Crearon una Mesa de Monitoreo Productivo

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Consejo Económico y Social, conformó la Mesa Especial de Monitoreo Productivo, integrada por instituciones del sector y los ministerios del Gabinete Productivo de la provincia de Santa Fe.El encuentro se llevó a cabo este miércoles en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y estuvo encabezado por los ministros de la Producción, Alicia Ciciliani; de Economía, Gonzalo Saglione; y de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini. También estuvo presente la subsecretaría de Desarrollo Estratégico y coordinadora del Consejo Económico y Social, María Paz Gutiérrez.“El gobernador Miguel Lifschitz nos pidió organizar esta reunión para conocer de primera mano sus preocupaciones, su situación y sus experiencias ante este contexto complejo. La idea es mitigar el impacto de la crisis regresiva innegable”, expresó Ciciliani. Además, les dijo a las instituciones presentes que “en la provincia de Santa Fe mantenemos un diálogo tripartito con una dirigencia sindical muy activa y responsable, y con empresarios que están muy preocupados por sus empleados, en cuanto al retraso de pagos”.“Desde el gobierno provincial por más que no tengamos injerencia sobre la macroeconomía, contamos con herramientas para reducir el impacto de la recesión. Es importante que lo hagamos junto a ustedes y con tiempo para que estas herramientas sean más efectivas”, agregó.En ese sentido, ejemplificó que desde el Ministerio de la Producción, en coordinación con el de Trabajo, “estamos junto a 160 empresas con procesos preventivos de crisis, lo que que se traduce a 15 mil trabajadores”.COYUNTURA ECONOMICAPor su parte, Saglione expresó que “vivimos un momento de incertidumbre y falta de confianza en el que las tasas del Banco Central están muy elevadas con anuncios de sostenimiento alto. Así se dificulta el mercado para la venta porque el escenario recesivo se traslada a los precios, que impacta en los salarios y en la caída del consumo. Todo esto configura un escenario movilizante para la economía”.“Si bien no podemos discutir sobre temas macroeconómicos en los cuales no podemos decidir, somos conscientes de que la coyuntura de crisis nos arrastra a todos y a partir del diálogo decidimos cómo salir adelante, tratando de minimizar los impactos negativos que van a ocurrir y debemos ver cómo sortear. Es decir, es necesario que trabajemos juntos sin generar falsas expectativas, pero acompañando al productor y al trabajador en un contexto que reconocemos sumamente difícil”, dijo.El ministro también expresó que en la provincia de Santa Fe “tenemos una presión tributaria por debajo de las provincias que tienen un nivel de desarrollo productivo similar al nuestro” y destacó que gracias a la apuesta del gobernador Lifschitz por la obra pública “han mejorado los indicadores sobre la actividad económica provincial y eso se da gracias a nuestra correcta administración financiera”.Finalmente, reflexionó que uno de los principales problemas de la economía argentina es el crédito “que no podemos resolver solo a través del crédito público. No se puede poner a la economía financiera por sobre la productiva, si no que lo financiero debe acompañar al crecimiento de una economía productiva”.DIALOGAR Y CONCERTARGenesini, por su parte, celebró “este encuentro, en el marco del Consejo Económico y Social; un espacio creado por el gobernador Lifschitz para dialogar y concertar, sobre todo es estos momentos difíciles. Hoy estamos atravesando el tercer trimestre del 2018 en el que muchas empresas nos plantearon ante el impacto del escenario recesivo, que están haciendo un gran esfuerzo por mantener sus planteles, pero también están preocupadas por la evolución de la situación y cuál será el impacto real de cada sector en materia de empleo”.“Sabemos -prosiguió- que las empresas que están sintiendo con mayor fuerza el impacto de la crisis son las de menor envergadura, fundamentalmente del sector industrial, que tienen menos espalda para sortear la caída de la demanda”.