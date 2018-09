Schteingart: "en el largo plazo la clave está en transformar la estructura productiva"

En la mañana de ayer, en la Biblioteca Sarmiento, se concretó la charla debate sobre "Caminos para el desarrollo económico: estrategias, experiencias y conceptos" a cargo del sociólogo Daniel Schteingart. Es investigador del CONICET desarrolló investigaciones sobre el desarrollo económico comparado entre países y regiones, la relación entre el desarrollo económico y la estructura productiva, las cadenas globales de valor, la geopolítica y las instituciones, la relación entre el Estado, los empresarios y los sindicatos en los procesos de desarrollo.

Previo a esta actividad, mantuvo un contacto con la prensa en donde expuso su mirada sobre la actualidad del país. "Estamos en una situación obviamente complicada, en donde vamos a tener una nueva recesión. Y va a ser más larga que las últimas: fueron en 2009, 2012. 2014 y 2016. Pero fueron breves. No duraron más de 6 a 9 meses. Esta duraría hasta más allá de abril - mayo de 2019. Tendrá efectos en el mercado de trabajo y pobreza. No se veía venir que ahora ibas a tener una recesión. Algunos alertaban sobre desequilibrios en la Argentina, pero 'explotarían' después de 2019", describió.

"La causa profunda tiene que ver con que producimos pocos dólares para los dólares que consumimos. Es lo que se llama 'restricción externa'. En el Gobierno se subestimó esto. Y ahora estimo que estén recalculando parte de su marco teórico. Esta es un tipo de crisis que la Argentina ha tenido muchas veces a lo largo de su historia", agregó.

"La clave del desarrollo a largo plazo es exportar más y sustituir mejor importaciones (producir en Argentina a un precio y calidad conveniente no se compra afuera). Lo importante es ver las dos caras de la ecuación", dijo.

"La causa de fondo por lo cual sucede esto es la estructura productiva del país, que no genera los dólares suficiente. Está diversificada pero no lo suficiente. Hay ciertos sectores industriales que deberían aportar más divisas y no lo hacen. Por eso, en el largo plazo la clave está en transformar la estructura productiva: más intensiva en conocimiento, en tecnología, diversificada. Sino, dificilmente puedas conseguir todos esos dólares que necesitás y no vas a poder crecer lo suficiente para bajar la pobreza sustentablemente", señaló.

"Los recursos naturales son importantes (el agro, Vaca Muerta) pero no te alcanza con esto. La industria ahorra dólares, pero debería exportar más y sustituir mejor. El turismo hoy es una canaleta de salida de dólares cuando debería ser al revés. El año pasado tuviste un déficit turístico de U$S10.000 millones", agregó.

"Argentina es un país que le ha costado horrores tener una política de Estado a lo largo del tiempo. Como por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo. Pero con la Ciencia y Tecnología, pese a la continuidad del Ministro, se despriorizó fuertemente. Esto es uno de los componentes fundamentales para tener una estructura productiva sofisticada en el futuro. Deberíamos consensuar cuál es el rol del agro, la industria, los servicios e ir más o menos en esa dirección", señaló.

"¿Cuál es el denominador común del desarrollo económico hoy? Son las capacidades tecnológicas de los países, las habilidades que tienen de generar conocimientos nuevos y aplicarlos a la producción. La mayoría de los países desarrollados están especializados en industria. Pero hay otros (Australia, Nueva Zelanda, Noruega y Canadá) están especializados en recursos naturales. Hubo economistas que quisieron industrializar a la Argentina como Alemania o Corea. Creo que esa estrategia no es viable. Ahora, también creo que creer que sólo con recursos naturales te desarrollás no está bien. Deberíamos ir hacia un híbrido", concluyó.



NO A LA DOLARIZACION

"Todos los economistas, de todas las líneas de pensamiento, coinciden en que dolarizar no está bien. Es uno de los pocos lugares en donde no hay grieta. Es verdad que la convertibilidad permitió pasar de una hiperinflación a 0% en poco tiempo, pero a un costo terrible: desempleo, pobreza, desequilibrios externos. Todo eso terminó explotando como sabemos", dijo.