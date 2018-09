Los Pumas ante Australia

Los Pumas tratarán de hacer historia logrando el triunfo en Australia en la cuarta fecha del Rugby Championship, en una jornada en la que los All Blacks neocelandeses pueden dar una muestra más de su dominio en este torneo conquistando el título por tercera vez consecutiva. El juego comenzará a las 7 AM, hora de nuestro país. A las 4.35 jugarán Nueva Zelanda vs Sudáfrica.El XV argentino sólo ha ganado una vez en su historia en territorio australiano y fue el 1983, hace ya 35 años.Del 15 al 1, Los Pumas irán con: Boffelli; Delguy, Moroni, de la Fuente, Moyano; Sánchez, Bertranou; Ortega Desio, Kremer, Matera; Lavanini, Petti; Medrano, Creevy (cap), Tetaz.