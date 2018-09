Por una nueva alegría

Este sábado, CRAR volverá a pisar un escenario que no le trae los mejores recuerdos pero sin lugar a dudas que irá por todo. Aquella derrota en la primera fecha de la Reclasificación del 2016 había pegado duro, a la postre el equipo rafaelino perdería la categoría tras ocho temporadas en el máximo nivel del Torneo Regional del Litoral.

Hoy, cuando visite a Tilcara en Paraná en uno de los juegos de la sexta fecha de la Recla 2018 del TRL, buscará una victoria que le permita seguir bien arriba en pos de lograr uno de los dos boletos que da el certamen para jugar el próximo año en Primera. Más allá del resultado final, sería fundamental que el equipo conducido por Enrique López Durando pueda sumar algún punto bonus ya que en Cabaña Leiva se enfrentarán el líder, Rowing y La Salle, el otro escolta junto a CRAR.

En este año estos elencos ya se vieron las caras, en Rafaela, por la fecha 6 de la primera fase, y fue victoria entrerriana por 34 a 17.

El resto de la fecha: Los Pampas vs Caranchos, Logaritmo vs Alma Juniors, La Salle vs Rowing, UNI (SF) vs Provincial. En la Zona Campeonato, hoy jugarán Jockey y Duendes, segundo y primero (ya clasificados a semis) en uno de los cruces de la sexta y penúltima fecha, el match irá televisado por 5RTV desde las 15.45. Los otros cruces: UNI (R) vs CRAI, Estudiantes vs Santa Fe RC, Old Resian vs GER, Jockey vs Duendes.



JUEGAN LAS JUVENILES



Este sábado se disputará la tercera fecha del Final Six de Juveniles. En Rafaela jugará el M-17 (a las 13.15 hs.) y M-19 (a las 14.30 hs.) de CRAR ante CRAI y Paraná Rowing, respectivamente. Las otras dos categorías, M-15 y M-16 se presentarán en Tilcara de Paraná.