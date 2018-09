Lagomarsino rechazó pericia en su contra

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El técnico informático Diego Lagomarsino rechazó ayer la pericia de Gendarmería que contradijo su versión y reiteró que al fallecido fiscal Alberto Nisman "lo llevaron a suicidarse".Lagomarsino se mostró "indignado" por el informe que recibió el fiscal Eduardo Taiano, en el que expertos determinaron que él contactó a Nisman el sábado previo a ser hallado muerto en su departamento de Puerto Madero. "Me quieren perjudicar a toda costa y usan estas supuestas pericias de las que todavía ni siquiera nos notificaron a nosotros", enfatizó.En declaraciones al diario Clarín, el ex empleado de Nisman dijo que no "recuerda" haber enviado esos mensajes al fallecido fiscal, pero señaló: "Si los mandé no significan absolutamente nada".Un informe de Gendarmería Nacional presentado ante el fiscal Eduardo Taiano determinó que el sábado 17 de enero de 2015, el día anterior al hallazgo sin vida de Nisman, fue Lagomarsino quien lo contactó mediante un mensaje de WhatsApp alrededor de las 11:30. La pericia contradijo la versión del informático, que siempre sostuvo que Nisman lo llamó y lo convocó a las torres Le Parc en Puerto Madero, y que una vez allí le pidió prestada su arma calibre 22.