Macri admite dificultades, pero se muestra optimista

CORDOBA, 15 (NA). - En una visita a Córdoba, el presidente Mauricio Macri se mostró ayer "optimista" pese a las "enormes dificultades" que está enfrentando la Argentina y consideró que el triunfo electoral de Cambiemos en Marcos Juárez es "la confirmación del rumbo" que tomó el país.En su recorrida por el sudoeste de Córdoba acompañado por el gobernador local, el peronista Juan Schiaretti, el mandatario visitó un parque eólico en el distrito de Achiras, encabezó la inauguración de una central bioeléctrica en la ciudad de Río Cuarto y también aprovechó para dialogar con vecinos y comerciantes en una suerte de timbreo.En su mensaje en Río Cuarto, el jefe de Estado destacó que los cordobeses "apuestan siempre al futuro de la Argentina, siempre quieren hacer, emprender" y recordó la vital importancia de esa provincia en el balotaje del 22 de noviembre de 2015 frente al candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli: "No es casualidad que el cambio se haya iniciado en Córdoba", subrayó.Asimismo, el líder del PRO resaltó el triunfo electoral del intendente de Cambiemos en Marcos Juárez, Pedro Dellarossa, el pasado domingo con el 54 por ciento de los votos, derrotando a Eduardo Foresi, quien contaba con el apoyo de Schiaretti. "Quiero agradecerle a los vecinos por el apoyo, por la confirmación de que este es el rumbo y el camino que tenemos que emprender hacia la Argentina que soñamos", manifestó en el acto que compartió con el gobernador peronista.Tras resaltar los distintos proyectos energéticos que se llevan adelante en el país, especialmente de energías renovables y explotación de litio, Macri reiteró que "éste es el camino del progreso", aunque reconoció las "enormes dificultades" que la Argentina está enfrentando."Cómo no vamos a ser optimistas, si habiéndonos hecho cargo de tantos problemas estructurales de años, de 70 años y agravados en el Gobierno anterior, estamos poniendo en marcha cosas tan importantes. ¿Cómo no vamos a creer que podemos construir el país que merecemos? Éste es el camino del progreso, con dignidad y trabajo de calidad para cada uno de los argentinos", subrayó.Al respecto, en su decimocuarta visita a Córdoba, el Presidente insistió en que "la forma de consolidar la esperanza es con hechos concretos, ver proyectos que se consolidan". Acerca de la situación energética del país, el mandatario indicó que en 2019 se comenzará a "exportar gas a Chile y en algunos años se va a exportar gas y petróleo al mundo"."Además, vamos a tener energía barata para agregarle valor a nuestras materias primas", añadió, durante la inauguración de biogas BG2 de la empresa de bioetanol Bio 4.Previamente, Macri había recorrido el Parque Eólico de Achiras, que generará energía eléctrica para abastecer a 47.000 hogares y aportará 48 megavatios (MW) al Sistema Interconectado Nacional. Además de Schiaretti, también estuvieron el secretario de Energía, Javier Iguacel; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el coordinador del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri; y el titular de Central Puerto Renovables, Guillermo Reca.Como cierre de su actividad en Córdoba, el jefe de Estado visitó el almacén de una mujer que días atrás le había dejado un mensaje de aliento en redes sociales, publicó el Diario Puntal de Río Cuarto, y luego realizó un breve timbreo para dialogar con vecinos de la zona.