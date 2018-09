Agónico empate de Sportivo

Otra vez un Olivera le amarga el festejo a Atlético de Rafaela. Algunos días atrás Wilfredo, por la B Nacional, le daba el empate a Sarmiento de Junín en la última jugada del partido, y anoche, en el inicio de la novena fecha del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, su hermano, Rodrigo, le dio el agónico empate a Sportivo Norte en su visita a la “Crema”. Fue 1 a 1 en el Autódromo. Luciano Pogonza, a los 29 del complemento había puesto en ventajas al local y el “Tanque” Olivera, a los 49 lo igualó. El cotejo de Reserva fue postergado.

Sigue el domingo: 14.30 hs. Quilmes vs Ferro (Mauro Cardozo), 9 de Julio vs Humberto (Enrique Calderón); 15.30 hs. Tacural vs Peñarol (Ariel Gorlino), Ramona vs. Ben Hur (Silvio Ruiz), Libertad vs. Florida (Franco Ceballos). Lunes 17/09: 21.00 hs. Brown vs Unión (Gonzalo Hidalgo).



Las Posiciones: Ben Hur y Peñarol 17; Florida 16; Atlético 15; Sportivo 14; Ferro 12; Ramona 10; Brown, Quilmes y Libertad 8; Unión 7; 9 de Julio 6; Humberto 5; Tacural 4.