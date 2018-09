Breves de la UNL

El sábado 15 de septiembre, en FHUC, se comenzará a dictar el curso de extensión: “Borges ensayista. Usos de la metáfora en textos para la prensa”, a cargo del Dr. Estanislao Giménez Corte.El curso de extensión es semipresencial, y tiene una carga total de 30 horas (presenciales 20 horas). Está destinado a estudiantes, docentes de diferentes niveles educativos, graduados, y a la comunidad engeneral. Más información: www.fhuc.unl.edu.ar.Desde el 1 de octubre y hasta el 16 de noviembre, estará abierta la inscripción al ciclo lectivo 2019 de la Escuela Industrial Superior. El día 3 de diciembre se realizará el examen de ingreso. El examen de ingreso permite la selección de aspirantes a partir de la confección de un orden de mérito en base a las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de Matemática y de Lengua, siendo la cantidad de bancos disponibles para 210 alumnos. Más información: www.eis.unl.edu.ar.Se realizará el Curso de Actualización en Derecho Deportivo. Serán cuatro miércoles, de septiembre y octubre, desde las 16, en la FCJS. La actividad estará a cargo de Enrique Pita y Carlos Isparraguirre y es un evento no arancelado. Las inscripciones se realizan en la Secretaría de Posgrado de FCJS: (0342) 4571204/06 o 4571262 - [email protected] El jueves 20 de septiembre, a las 20, se realizará una charla sobre cultura italiana: "GLI STEREOTIPI al cinema, in tv e nei media", en el Aula Magna "Dr. D. Fernández" del Centro de Idiomas UNL (San Jerónimo 1750). Estará a cargo del Profesor Angelo Liberati de la Escuela Dante Alighieri de Recanati, Campus Infinito, de Italia. La actividad es abierta y gratuita. Cupo limitado por la capacidad de la sala.El miércoles 19 de septiembre, de 9 a 13, en el Aula Belgrano de la FCJS (Cándido Pujato 2751), se llevará a cabo el Taller Registro y sistematización de Proyectos de Extensión y Prácticas de Extensión de Educación Experiencial, en el marco del Plan de Fortalecimiento del Sistema Integrado de Programas y Proyectos de Extensión y Prácticas de Extensión de Educación Experiencial.Destinado a la comunidad universitaria, equipos de gestión, programas, proyectos y prácticas de extensión y estudiantes voluntarios.MásInformación: [email protected] La FCM-UNL dictará desde noviembre un nuevo curso de posgrado denominado "Cuidados Paliativos. Humanización de la Salud". Dirigidopor el Méd. Blas Ceballos, el curso está destinado a profesionales de la salud con título de grado en medicina, enfermería, psicología, trabajo social, kinesiología, psicopedagogía, fonoaudiología y terapia ocupacional que deseen incorporar estrategias basadas en un modelo de atención integral, que atienda las distintas necesidades de atención de pacientes con enfermedades complejas y/o en estado avanzado y a su familia. Inicia en noviembre próximo. Las preinscripciones on line se encuentran abiertas.+ info Secretaría de Posgrado FCM [email protected] Se realizará el Curso de Actualización en Cibercrimen, Delitos Informáticos y Evidencia Digital. Estará a cargo de los docentes: Marcelo Temperini y Maximiliano Macedo. Se hará los martes 19 de septiembre, 3 y 17 de octubre, a las 18, en la FCJS. La actividad tiene un costo de $ 400 y las inscripciones se realizan a través de www.fcjs.unl.edu.ar/posgrado/inscripciones[3]. Másinformación: (0342) 4571204/06 o 4571262 - [email protected] La FCM-UNL lanza el curso de posgrado "Calidad de los servicios de salud y seguridad del paciente", con el objetivo de formar líderes capaces de transformar las prácticas de las instituciones de salud haciéndolas más seguras para los pacientes y gestionar las áreas de calidad de las organizaciones sanitarias. Preinscripciones on line abiertas. + info Secretaría de Posgrado FCM