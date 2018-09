El FMI condiciona nuevos desembolsos

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El FMI no desembolsará los 3.000 millones de dólares previstos para septiembre hasta tanto se cierre definitivamente el nuevo acuerdo con la Argentina, lo cual podría ocurrir recién a fin de mes. Así lo reconocieron a NA fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne, por lo adelantaron que el lunes no llegarán los fondos negociados.

La semana pasada, en Washington, Dujovne mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, para firmar un nuevo acuerdo y adelantar la llegada de desembolsos. Cuando a principios de junio se firmó el acuerdo por 50.000 millones de dólares, estaba previsto una primera entrega de 15.000 millones, lo cual se produjo el 22 de junio que fueron directamente al Banco Central para apuntalar reservas.

En medio de una fuerte corrida cambiaria, la autoridad monetaria debió resignar recursos y gran parte de ese volumen se destinó a intervenciones en el mercado financiero local. Según el cronograma estipulado, la Argentina tenía la posibilidad de pedir otros 3.000 millones de dólares a partir de septiembre, lo cual no ocurrirá por encontrarse abiertas las negociaciones.

No obstante, voceros oficiales de Hacienda indicaron que "el desembolso que se iba a realizar en septiembre, no se realiza, porque se renegocia el programa total". En cuanto al cierre de las negociaciones, en Hacienda admiten que el organismo multilateral tiene sus tiempos y que el convenio definitivo debe ser refrendado por el directorio.