Trabajo para ese sueño, desde siempre y no voy a dejar de hacerlo nunca.

Mujer, artista de espíritu guerrero, integrante de una generación que “asume los sueños como compromisos”, y busca, en cada canción, una pequeña revolución: Teresa Parodi.

La tierra, la vida en su máxima expresión, la libertad. Como parte de una gira nacional, la prestigiosa música llega a Rafaela presentando su último disco “Todo lo que tengo” y otros temas de su extensa producción. La cita es esta noche a las 21:30 en el Teatro Lasserre, en el noveno concierto del Ciclo de Música Popular de la Asociación Cultural Otras Voces.

POESÍA VIVA

Luego de tres años Teresa Parodi sorprende con un nuevo y excepcional álbum de poesía cantada, con la producción musical de Ernesto Snajer. Y en diálogo con LA OPINIÓN comparte:

- ¿Cuándo nace tu vínculo con la canción y la poesía?

- Desde muy temprana edad. En mi casa teníamos el hábito de leer y de escuchar música inculcado por nuestro padre y nuestra madre, que consideraban que era parte de nuestra formación escuchar buena música (lo que ellos creían buena música), y que tengamos una biblioteca cerca.

En esos tiempos, mi padre por la noche nos preguntaba qué estábamos leyendo , escuchando. Era muy importante para la familia compartir ese momento, y era muy esperado.

- ¿Qué recuerdos quedan hoy del momento en el que se abrió la puerta de la mano de Astor Piazzolla?

- Yo me conocí con Astor unos meses antes venir a vivir a Buenos Aires. Unos amigos le habían hablado de mí. Él necesitaba una voz para una gira, me escucho cantar, me citó en su casa, para que me conociera su mujer, y luego, me convocó. Yo nunca hablé mucho de esos meses que canté con Astor, fue una relación musical muy importante para mí. Fue una experiencia impresionante.

Pero nunca hablé de esa experiencia porque luego gané el Concurso de Cosquín , y ese fue mi salto a la popularidad.

- ¿Qué significa para vos ser una de las exponentes de la música popular argentina?

- Es muy importante la música argentina en el mundo entero. Los mayores referentes de música popular de raíz folclórica son Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, Yupanqui. Haber hecho un aporte a ese repertorio, desde el litoral y desde otras regiones, sigue siendo un compromiso. Un lugar de respeto y amor, e inmenso cuidado a la música popular heredada.

Hacer un aporte a ese repertorio es un compromiso, por eso nunca dejo de estudiar, con amor y respeto, para enriquecerme .

LO QUE EMOCIONA

- ¿Cómo componés tus canciones?

- No tengo un método para componer canciones, creo que nadie tiene. Las canciones están dando vueltas. Elegí expresarme a través de las canciones, o musicalizando poemas. Entonces eso está siempre en mí. Todo lo que me impacta, lo que me emociona, lo que deja huella en mi corazón, en mis sentimientos, y eso a lo mejor son el punto de partida o influyen para que yo escriba una canción.

Pero no tengo un método, puede aparecer la necesidad imperiosa de la palabra con la música y la vuelco de manera casi compulsiva; o puedo hacer ese proceso de manera muy minuciosa. cuando componga con otra persona, el acercamiento es con mucho cuidado.

- ¿Qué sentís cuando otras personas eligen e interpretan canciones compuestas por vos?

- Lo más importante para un autor y compositor es que un intérprete tome su canción y la haga suya. Es el momento en el que la canción se desprende de uno. Yo canto canciones propias y de otros, y siento que la canción verdadera tiene un fin último cuando el intérprete la hace suya.

Cuando alguien toma mis canciones y las hace suya, es un momento único, extraordinario para mí.

EL MUNDO

QUE QUIERO

- ¿Cómo ves a la sociedad Argentina actual?

- Creo que estamos atravesando una crisis muy significativa en nuestro país, en todos los sentidos. No sólo desde lo económico, sino desde lo ético, lo moral, en la política misma, siento que el pueblo argentino está atravesando, conjuntamente con América Latina y otros pueblos del mundo, esta crisis que es mundial. Es un situación crítica y siento que es un momento difícil, y al mismo tiempo, me doy cuenta que, una vez más, el arte, en todas sus expresiones, es nuestra vía de escape, sobre todo cuando son pisoteados.

- ¿Tenés sueños? ¿Querés compartirme alguno?

- Por supuesto que tengo sueños. Sería tremendo no tener sueños; los sueños movilizan, ayudan a caminar hacia adelante, hacia el horizonte. Quisiera que nuestro país alcance la calma. Que pueda tener plenitud, que pueda recuperar sus derechos, vivir en libertad, en todos los sentidos, y con oportunidades para desarrollar su vida, en su máxima expresión.

¿Quién no puede tener el sueño de un mundo feliz, justo y con todos adentro? Trabajo para ese sueño, desde siempre, y no voy a dejar de hacerlo nunca.