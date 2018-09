El martes 18 se presenta la SUBE

De acuerdo a lo que pudo confirmar LA OPINION, el próximo martes 18 se concretará la presentación oficial del Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE), el cual comenzará a operar en nuestra ciudad.Para esa oportunidad, está previsto una conferencia de prensa en el hall del Palacio Municipal y luego se realizará un lanzamiento simbólico arriba de un minibus.No se descartaba la presencia de algún funcionario de la Nación (en particular, de la Secretaría de Transporte), aunque todavía no estaba confirmado.La SUBE fue confirmada para nuestra ciudad a mediados de mayo. Desde hace algunas semanas ya se está realizando el recambio de la TEP por esta nueva tarjeta. Aunque, todavía, no hay puestos de recarga habilitados.