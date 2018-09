Atlético de Rafaela trabajó en la mañana de ayer con vistas al partido de mañana, a las 18.00, ante Brown de Adrogué, por la tercera fecha de la B Nacional.



La buena noticia para el DT Víctor Bottaniz es que todos los futbolistas que venían arrastrando algunas molestias físicas ya tienen el alta médica. Aunque el que no podrá estar este domingo a disposición del DT es Enzo Gaggi, con un cuadro gripal, sumado a una molestia lumbar.



Las lluvias de estos días hicieron cambiar los planes de trabajo pero ello no trajo complicación para definir el equipo, por lo menos eso manifestó Lito en conferencia de prensa: “Complicó la espera de algunos muchachos que estaban con algunas molestias hasta el día de hoy (por ayer)”. Y agregó: “Mañana (por hoy), vamos a ver si definimos el equipo con el trabajo táctico”.



En la semana probó cambiando el dibujo (del 4-4-2 pasó a un 3-4-1-2) y algunos nombres y sobre ello Lito advirtió: “Son variantes que se pueden dar según como esté el partido. Aprovechamos que teníamos varios días para ver como funcionábamos con ese sistema que hace bastante que lo venimos trabajando, la idea general es mantener el mismo esquema”.



Luego, al ser consultado sobre el juego que se le viene, Bottaniz señaló: “Tenemos un partido sumamente bravo el domingo, con un rival que viene bien, ganó los dos partidos del torneo, en la Copa jugó un buen partido, lo conocemos, sabemos cómo nos jugó, nosotros estuvimos en el segundo partido con ellos (en el pasado torneo), cambiaron jugadores pero no la idea que tiene su entrenador. En base a eso hemos planificado pero después es fútbol, trataremos de buscar nosotros lo que sabemos que puede conseguir nuestro equipo. Tenemos que ser equilibrados”.



En relación al rival, Brown de Adrogué, el DT de la “Crema” contó: “Tienen buen juego aéreo, se defienden bien, no tiene nada raro, la movilidad que tiene el chiquito que juega por derecha (Guille que no integra la nómina de convocados), el torneo pasado ya los enfrentamos. Garate que es un gran delantero de área. Es un equipo apretado que se maneja muy bien con dos líneas de cuatro bien juntas, no dejan espacios, defienden bien la última parte de la cancha. Tienen una salida rápida y aprovechan muy bien la impaciencia del rival, es un equipo que te pone incómodo, y en ese momento, de desconcentrarse o ir a buscar cosas por el fastidio mismo del partido por lo que te propone el rival le dejas espacios y ellos te hacen la diferencia. Tenemos que encontrar más juego que nos falta”.



Ezequiel Montagna parece haberse ganado un lugarcito dentro del once inicial, por lo menos estuvo presente en las últimas pruebas, ayudado a que el “Toro” Quiróz arrastra una molestia en una de sus rodillas. En relación al ex jugador de San Lorenzo, Bottaniz describió: “Lo vi muy bien, tuvo un parate muy grande, casi tres meses y pico, había hecho muy poco fútbol, se notó en su llegada pero se acondicionó bastante bien, está con buen ritmo y tiene chances de arrancar”.



El que respondió satisfactoriamente y seguirá en el lateral izquierdo es Ángelo Martino. “Está bien, sigue creciendo y mejorando cosas que son lógicas al no haber sido lateral en su vida futbolística pero se adaptó bien, hace todo el carril, con línea de tres no hay grandes diferencias en pasar a jugar en zona y nos da una solución grande y una salida que al equipo lo hace bastante dinámico, estamos contentos, fundamentalmente el que está convencido y eso es lo más importante”, contó Lito.



HOY, PRACTICA

Y CONFIRMACION



Lo manifestó el propio entrenador tras el entrenamiento de ayer por la mañana en el predio del Autódromo, hoy, cuando desarrolle el trabajo táctico en el estadio, terminará de confirmar la formación inicial que utilizará para el compromiso de mañana ante Brown de Adrogué.



De no mediar inconvenientes ni sorpresas, Atlético de Rafaela saldría con: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Abel Masuero, Gastón Suso y Ángelo Martino; Enzo Copetti, Emiliano Romero, Gabriel Ramírez y Ezequiel Montagna o Lucas Quiróz; Mauro Albertengo y Matías Quiroga.



VIENE CON BAJAS



En la tarde de ayer, Pablo Vicó, entrenador de Brown de Adrogué dio a conocer los convocados para visitar el domingo a Atlético en Rafaela y en la nómina de citados aparecen algunas bajas. El defensor Matías Cortave, el volante Marcelo Lamas y el delantero Brian Guille, todos titulares en el pasado triunfo por Copa Argentina ante Independiente no estarán para enfrentar a la "Crema".

Brown vendrá a Rafaela con: Arqueros: Martín Ríos y Sebastián Anchoverri. Defensores: Enzo Ortíz, Ignacio Boggino, Leandro Flores, Leonardo Zaragoza e Ignacio Liporace. Mediocampistas: Adrián Maidana, Alan Sosa, Juan Olivares, Maximiliano Resquín, Matías Ruiz Sosa, Alberto Stegman e Iván Silva. Delanteros: Leandro Garate, Nicolás Benegas, Lautaro Mesa y Santiago De Sagastizábal.