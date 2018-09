Expectativa de los rafaelinos

Mientras se preparan para esta competencia a nivel nacional consultamos a los dos asadores rafaelinos sobre esta posibilidad.

Néstor Correa destacó que fueron convocado por Carlos Bainotti, secretario general de la seccional local de UTHGRA "quien nos facilitó la posibilidad de participar en este concurso, dado que tenemos ya un tiempo largo de trabajo en la parrilla, con el compañero Maxi (Gerbino), en 356 como en Casa D'Esteban, es una experiencia nueva, linda y tenemos muchas ganas de participar",

Por su parte Maximiliano se mostró sumamente entusiasta y afirmó que " vamos con todas las expectativas de ganar, por lo menos estar entre los tres primeros y traernos algo de recuerdo".

Ambos reconocieron que llevan algunos secretitos para cumplir con su cometido, y tienen planificada su estrategia de participación.

Maximiliano señaló que hace tres años es asador, y es rafaelino, y remarcó que " se me dio la oportunidad de entrar acá,- Casa D'Esteban-, tengo mi hermano que trabaja aquí y me dediqué a la parrilla.

Por su parte Néstor Correa hizo saber que " desde el año 2004 entré a trabajar y siempre seguí trabajando al lado de las brasas, es algo que me gusta, que me apasiona y de paso es redituable monetariamente, es algo que hacemos con mucho placer".

Por su parte Luis Sasia se congratuló por el logro de sus empleados señalando que " estamos muy contentos, realmente, los chicos se hicieron acá, estamos muy contentos, ojalá les vaya bien".

Agregó " la gente que trabaja acá va aprendiendo y es como una escuela, muchas veces charlamos con ellos y les decimos que de acá van a irse con un aprendizaje, porque este lugar nos requiere perfeccionarnos cada vez más por el tipo de gente que viene de todos lados, y siempre digo que si se van, que se vayan bien y a un lugar mejor. Esta selección para intervenir en el certamen nos pone muy contentos y Dios quiera que traigan premios".

Por otra parte también demostró su gratificación por el reconocimiento que el gremio les confirió al seleccionar personal de sus empresas.