Octubre, mes decisivo para Alonso

Fernando Alonso no da pistas sobre su futuro tras su retiro de la Fórmula 1. El piloto español realizó la pasada semana un test con un IndyCar en el circuito de Barber (Alabama, EE.UU.).Sin embargo, esta prueba no es concluyente para determinar si el piloto español se decantará por los óvalos la próxima temporada, al menos al volante de un monoplaza."La razón de hacer ese test no era para tomar una decisión final; pero como de costumbre, hablo, y lo que cuento nunca se escribe. Esta prueba no era muy importante, aunque se dijo que era definitiva y que la decisión se había tomado posteriormente, lo cual no es cierto. Físicamente fue más exigente. Fuera de la F1 existe un mundo muy grande", expresó.Más allá de la IndyCar, el piloto asturiano tuvo un misterioso coqueteo con la NASCAR y su siete veces campeón Jimmie Johnson. ¿Es una opción real para Alonso? "Sabemos que la NASCAR es una de las grandes categorías, pero no giré nunca con un auto de la especialidad. Tengo cero información sobre el campeonato, las reglas… por lo que es difícil juzgar. Veremos qué sucede. La Daytona 500 es una de las carreras icónicas", reconoció.De ese modo, al culebrón sobre el futuro de Alonso fuera de la Fórmula 1 le queda, al menos, un mes de vida. El piloto de McLaren señaló que en octubre debería tener todo listo para poder anunciar dónde correrá en 2019.