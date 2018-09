Castellano acompañará a la familia Re a la audiencia con el Gobernador

El intendente Luis Castellano confirmó ayer que acompañará a Santa Fe a la familia de Juan Carlos Re, quien fue asesinado mientras estaba atendiendo su comercio el pasado 17 de agosto en el barrio San José de nuestra ciudad.

Por el momento, no hay una confirmación oficial del día y la hora en la que el gobernador de nuestra provincia, Miguel Angel Lifschitz recibirá a los rafaelinos en la audiencia por seguridad pedida por el propio entorno de Ré y el primer mandatario de nuestra ciudad.

“Lo que le sucedió a la familia Re es un hecho sumamente doloroso. Recibí a su familia, conversé con su hija, enviamos conjuntamente una nota al Gobernador para que nos atienda y haya una sensibilización para comprender cuáles son las necesidades de Rafaela”, explicó al respecto e hizo referencia a la contundente marcha que acompañó a la familia de forma totalmente pacífica, apolítica, expresando el dolor y un pedido de justicia: "es una realidad de lo que le pasa a Rafaela en cuanto a la necesidad de justicia y seguridad, que no es ajeno a las otras localidades de la provincia”, reflexionó.

Castellano se autonombró como el representante institucional de todos los rafaelinos "que sufren día a día la inseguridad". En tanto, hizo referencia al gobernador a quién le adjudicó la "responsabilidad institucional de atendernos". Y sostuvo que "el Gobierno de la Provincia porque es el responsable institucional de la seguridad”.



LA FALTA POLICÍAS Y EL

PROBLEMA CON LAS LEYES

El Intendente de la ciudad se hizo un tiempo para hablar de la "desatención de la provincia en materia de seguridad para con Rafaela", y recordó que "de los 657 agentes de policía que se recibieron han venido sólo 16 a la ciudad. Sabemos que con esta cantidad no se puede hacer mucho y menos prevenir que este tipo de cosas sucedan”, dijo Castellano.

Es por eso también que el primer mandatario integrará la delegación rafaelina, para reafirmar los pedidos que desde hace mucho tiempo a esta parte la ciudad le hace al Gobernador en cuanto a más prevención, policías, trabajos más firmes en contra todo lo que es el tema de la droga, etc. “Hay cuestiones que tienen que ver con la justicia y con el hecho de que los delincuentes no queden afuera y que la gente tenga que terminar encerrada por el miedo a que le violenten su vivienda, su comercio o en la vía pública”, dijo.

En cuanto a los menores que delinquen, expresó: “Aquí también tenemos un problema muy grande que tiene que ver con leyes, con una mirada diferente, que tiene que tener otro abordaje y que no puede tener un nivel de impunidad tan grande”, concluyó.



LA CAUSA

La investigación continúa en el ámbito de la Justicia de Menores, más allá de que el menor de 17 años recuperó la libertad en la semana. Si bien se había especulado que podría volver a la Fiscalía Regional, por ahora no sufrirá modificaciones.