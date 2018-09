Concejo: aprueban aumentar el redireccionamiento de partidas

Por el término de 100 minutos, ayer al mediodía el Concejo Municipal aprobó 10 proyectos, siendo dos de mayor relevancia: aumentar el redireccionamiento de partidas y la creación del mapa social, este último que generó discusión y polémica.

Con respecto a la modificación del artículo 6 de la ordenanza N°4932 sobre el presupuesto, el Ejecutivo podrá disponer por medio del decreto las reestructuraciones y modificaciones que considere necesarias. Se pasó de 300.000 a 500.000 pesos, manteniéndose el 20% de la ordenanza (se pasa de 360.000 a 600.000 pesos), que en caso de excederse el DEM debe informar y fundamentar al cuerpo legislativo.

Como hubo consenso previo, la única oradora fue Evangelina Garrappa, destacando que "para justificar este proyecto hay que leer los datos cuando fueron pensados para este presupuesto de 2018: la inflación estaba estimada primero en un 10% y luego del 15% (hoy fue ampliamente superada), el dólar estaba 19,30 pesos cuando hoy está 40 pesos o más, se estimaba un crecimiento del 3,5% hoy se prevé una caída del 2,6%. En el presupuesto aprobado el piso era de 300.000 pesos y entonces corresponde hacer esta actualización".

El otro proyecto de importancia fue la creación del mapa social que fue aprobado casi por unanimidad, a excepción el artículo 6º que generó polémica y fue modificado con voto dividido. Originalmente ese punto establecía que "será condición para todas las organizaciones de la sociedad civil encontrarse inscriptas en el registro creado (único de organizaciones de la sociedad civil), para cualquier gestión ante la administración municipal".

Entonces Leo Viotti presentó una modificación, diciendo la última parte: "para ser beneficiaria de programas municipales" y fue aprobado con voto dividido: 4 a favor (Lisandro Mársico, Alejandra Sagardoy, Marta Pascual y el citado Viotti); 3 abstenciones (Hugo Menossi, Carina Visintini y Evangelina Garrappa); y 2 negativos (Jorge Muriel y Silvio Bonafede).

En el momento de fundamentar el proyecto, Garrappa hizo una reseña histórica nacional sobre la participación, destacando "la capacidad asociativa en Rafaela con rasgos plurales, incluyendo a las personas con discapacidad, la promoción de cultura, el PER, el relevamiento del Icedel desde 2008. En 2015 se hizo el primer mapa social a cargo del Icedel, el Municipio y el CCIRR, encuestando a 294 instituciones locales, con más efectividad en el territorio; hoy hay que sostener en el tiempo con actualización permanente, información cuantitativa y cualitativa, con actualización cada 4 años, para enfrentar situaciones complejas".

Menossi aclaró que "no acompaño el artículo 6 y el motivo es no estar de acuerdo en estar inscripto al Municipio. Hay funcionarios locales que critican al gobierno nacional por cuestiones ideológicas que no puede acompañar, uno de ellos dijo a los votantes del cambio que puede interpelarse a la clase media que tuvo un Estado con subsidios, que todo es gracias el Estado".

Viotti ponderó "esta herramienta del 2015, que es necesaria la articulación público-privado ya que no hay en otras localidades de la provincia de Santa Fe. El artículo 6 para 'cualquier gestión' hace ruido; hay que tener un llamador para que se inscriban, pero mociono en particular que diga 'para ser beneficiaria de programas municipales'". También expusieron sobre este proyecto Muriel y Pascual.



OTROS PROYECTOS

* Declarar de interés municipal la presentación de la Fundación “Mujeres que Avanzan”: Mársico dijo que "esta fundación se encuentra en distintos lugares de la Argentina y en otros países. Aportará al desarrollo de Rafaela y la región, siendo su representante Analía Olivera (presente en la sala de sesiones) y la presentación es el 19 de octubre".

* Declarar rechazo a la eliminación del Ministerio de Salud de la Nación: Bonafede expresó que "tengo coherencia planteando al Estado local que no se cubrió el cargo de subsecretario de Salud. El gobierno nacional cambió de rango a Salud; en la historia en el país dejaron su marca los ministros Ramón Carrillo (primer gobierno de Perón), Aldo Neri (con Alfonsín), Ginés González García (con Duhalde y Kirchner), que se copian en otros lugares. Preocupación es lo que siento, hay programas nacionales como Nacer, Sumar y Remediar, este último entrega medicamentos para 6.600 centros de salud a nivel nacional, para que estos recursos sigan llegando". En el momento de la votación, tuvo 7 afirmados y se abstuvieron Pascual y Visintini.

* Obras de ripio y desagües en calle Mainardi: Mársico propuso la canalización en la totalidad en ambos lados de la arteria.

* Reforzar luminarias sobre calle F. Fader: entre San Lorenzo y Castellanos, siendo "un reclamo de los vecinos porque es una boca de lobos", justificó Sagardoy.

* Información del programa “Mi tierra, mi casa”: "es un pedido presentado por Bonino en base a un reclamo de los vecinos, pidiendo a la Provincia considerar esta herramienta que puede ser valiosa", según Menossi.

* Canasta de materiales para el programa “Mi tierra, mi casa”: Visintini aclaró que "en consonancia con el pedido anterior, al DEM se hizo gestiones a los beneficiarios de este programa; no es fácil el sueño de la casa propia".

* Ensanche de calle Domingo Silva: es una donación de Enrique Martina en el barrio Villa Dominga. Muriel: "es para mejorar la transitabilidad de esta calle".

* Pavimentación de calle Rivadavia al 2300: Visintini señaló que "es un pedido de vecinos del barrio Jardín y es una calle de ripio; después de 20 años esperan ser incluidos porque no están en el plan de 130 cuadras".

* Pavimentación calle 25 de mayo entre Luis Maggi y J. Scossiroli: para Visintini "es un nuevo pedido de pavimento, el mismo motivo que el anterior, la gente se entera del plan 130 cuadras, y que sea mano única".

Al final, el presidente Raúl Bonino informó que la sesión del viernes 28 de setiembre a las 19 horas será en el Club de Leones, como establece el reglamento interno de 3 sesiones al año fuera del recinto.