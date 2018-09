3 Policías lesionados tras ataque de vecinos

La Policía local tomó conocimiento de que en la intersección de las calles Mosconi y E. Oliver había varios sujetos armados, y al procederse en consecuencia se produjeron disturbios que incluyeron el saldo de tres efectivos policiales lesionados -uno tras un golpe de puño en el rostro- al recibir impactos de elementos contundentes. Finalmente hubo detenciones, y oficialmente no se mencionaron detonaciones de armas de fuego.



UN VIEJO CONOCIDO

Entre los individuos observados en el cruce de las calles mencionadas, se ubicó a uno conocido como "Jamaiquino", y a dos menores que viven en la zona, dedicados a arrojar piedras. Así las cosas, uno ingresó a un domicilio sito en E. Oliber al 1548, donde en la vereda había dos personas de sexo masculino.

A fin de conocer qué ocurría, se trató de indagar a los vecinos en cuestión, y como respuesta se recibió el insulto de "milicos hijos de p..., no tienen nada que hacer acá. Váyanse p...", y uno de los malvivientes arrojó un golpe de puño que impactó en el rostro de un uniformado, dándose luego inicio a un forcejeo.

En tanto, desde el interior del domicilio comenzaron a arrojar escombros hacia los policías actuantes, a la vez que el agresor también ingresó al inmueble.



PARTICIPACION DE FAMILIARES

Ante el desenlace de la situación, se solicitó más apoyo policíaco mientras continuaban los insultos y el arrojo de elementos contundentes hacia la humanidad de los servidores de la ley, sumándose familiares de los vecinos de mención,

A raíz de que la agresión no cesaba, el propietario del domicilio (José Marcial R., de 58 años de edad), accedió a que la Policía ingrese a la casa y detenga a los agresores.

Consecuentemente, se arrestó a Emanuel V., de 26 años de edad y alias "Jamaiquino" (que cuenta con abultados antecedentes en el mundo del delito), y a los menores Lázaro Nazareno R., de 15 años de edad, y José Manuel R,, no registrándose el secuestro de arma alguna.



POLICIAS LESIONADOS

La información a la que se tuvo acceso indica que tres efectivos policiales fueron asistidos en el Hospital local tras experimentar excoriaciones en ambos antebrazos, hematoma en pierna derecha y un tercio en inferior y excoriaciones en abdomen superior y excoriaciones en ambos brazos, a la vez que la fuente calificada no reportó que se hayan escuchado detonaciones de armas de fuego.