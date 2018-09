Rafaela también marchó en defensa de la educación

Rafaela también se plegó con fuerza al paro decretado por CTERA que se concretara en el día de ayer. No hubo ningún establecimiento en donde se brindaran normalmente clases. Por la tarde, tal cual como estaba prevista, se llevó a cabo la clase abierta en la plaza y posterior movilización.

A diferencia de lo que ocurriera en la anterior marcha, esta no tuvo tanta concurrencia. Entre las banderas, se podía notar la ausencia de las de la UNRaf y UTN. Sí, estuvieron presentes, el Partido Obrero, el Instituto Superior del Profesorado y la Agrupación 4 de Abril.

Una de las disertantes en la clase abierta fue la docente Cecilia Tonón. "Es la primera vez que participo aquí. En la marcha anterior lo hice, pero en Salta. Me parece que en el marco de la conflictividad docente, ha quedado una gremial sola y fraccionando la lucha. Hay que mantener la lucha, los reclamos vigentes, porque la negociación no logró lo que se estaba reclamando", indicó.

"Abiertamente, algunos miembros del Gobierno Nacional, el mismo Macri, han dicho lo que piensan de la educación pública. Lo que intentan hacer es llevar los recortes al plano universitario. Argentina tiene una tradición universitaria de muy buen nivel. Evidentemente no les importa. Hay cosas que la Universidad tiene que reajustar. Pero lo que se plantea aquí es un problema salarial. Solucionemos eso primero para arreglar los problemas pedagógicos, administrativos y burocráticos que tiene el sistema", señaló. Con respecto a lo que pasará en el Presupuesto 2019, comentó: "va a venir un gran recorte, que ya se está sintiendo este año, dando de baja algunos programas. El panorama será mucho más duro".





EN BUENOS AIRES

Ante la creciente tensión con el Gobierno, los gremios docentes realizaron ayer una masiva marcha al Congreso en medio de un paro nacional para exigir una suba salarial y más presupuesto para el sector, mientras que repudiaron la agresión a una maestra en Moreno y advirtieron: "No tenemos miedo".

"Frente al Congreso, a los representantes del pueblo y con la Casa de Gobierno a nuestras espaldas, dos símbolos de la democracia decimos: no tenemos miedo. Lucha, más lucha, más lucha", enfatizó Mirtha Petrocini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

En el cierre del acto, el titular del Suteba, Roberto Baradel, advirtió: "Si hay alguien que tiene fecha de vencimiento, no es la escuela pública, no somos nosotros, son estas políticas y este Gobierno".

Antes, la titular de CTERA, Sonia Alesso, remarcó: "Es un paro para decirle al Gobierno de Macri que queremos presupuesto para la Educación".