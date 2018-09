Panorama Político

TORMENTITA POLITICA

POR PAUTA PUBLICITARIA

La palabra "tormenta" es la favorita del presidente, Mauricio Macri, para describir la situación actual que atraviesa la Argentina y, de paso, evitar el uso del término "crisis" que arrastra una connotación muy negativa debido a su alto grado de repitencia en la historia económica nacional. En cierta medida adjudica la responsabilidad de los problemas de gestión y del país "al clima" o eventualmente a los insensibles mercados internacionales que no tienen confianza en nuestro país.

Esta semana en el Concejo Municipal un mínimo contrapunto en una reunión de comisión, el lunes, derivó en un algo así como una "tormentita" que derivó en el momento incómodo. Fue el presidente del cuerpo legislativo, Raúl Lalo Bonino, quien en medio del debate puso en duda los criterios de distribución de la pauta publicitaria por parte del Gobierno municipal entre los medios o los periodistas rafaelinos. Sin referencias claras, se deslizaron críticas por la decisión de darle pauta a periodistas con posiciones políticas determinadas que generalmente se muestran críticos con Cambiemos, a nivel local y nacional.

Bonino encendió una mecha que encendió debates en grupos cerrados y siguió en entrevistas. Incluso se sugirió la posibilidad de avanzar con una ordenanza que transparente el reparto del presupuesto municipal de publicidad. La cuestión es definir los criterios para regular esta distribución de los fondos municipales. Las esquirlas dejaron algunos heridos pero después de la tormentita volvió la calma y "aquí no ha pasado nada".

Apenas se escuchó, juran quienes tienen buena audición, que el propio Bonino murmuró "en qué quilombo me metí por abrir la boca". Colorín colorado...



GABINETES

AMPLIADOS

En el Concejo también se dispararon dardos hacia distintas direcciones por la integración del gabinete. En realidad, la reestructuración del gabinete nacional de Macri derivó en una discusión. Al final se eliminaron una decena de ministerios, que perdieron rango y se convirtieron en secretarías, con la premisa de darle a los incrédulos mercados una señala de austeridad, en el marco de la necesidad imperiosa de reducir el déficit de las cuentas estatales. En realidad, esta metamorfosis no genera un ahorro para destacar, por tanto la medida fue un gesto en el plano de lo simbólico y las buenas intenciones.

Así las cosas, en el Concejo se analizó un proyecto de Cambiemos que proponía destinar el ahorro supuestamente producido por la falta de designación de un subsecretario de Movilidad Urbana para la compra de 10 motos para la GUR. Según el radical en Cambiemos Leo Viotti, una vez que Juan Porta fue desplazado de ese cargo no hubo cobertura del mismo.

Sin embargo, en ese debate Lisandro Mársico señaló que el gasto en el rubro "personal de gabinete" del Municipio está al máximo y que hubo designaciones que impidieron un ahorro. En esa "charla" amistosa mencionó incluso a Marcelo Pocho Gieco, que estuvo a punto de ser designado subsecretario de Salud -este cargo aún está vacante, desde que Brenda Vimo lo dejó para ocuparse de la Secretaría de Desarrollo Social el año pasado- aunque la posibilidad perdió fuerza ante la resistencia de Silvio Bonafede, quien enojado había dicho que al frente de Salud debía estar un médico y no un kinesiólogo. Finalmente, Mársico apuntó que Gieco está a cargo de una Dirección de Discapacidad.

De esta forma, sin recalentarse y con buenos modales, la oposición pasó una facturita sobre el gasto en el gabinete local.



LIFSCHITZ, EL

ESPECULADOR

Miguel Lifschitz ya no puede ser candidato a la reelección en Santa Fe y desde ese momento ensaya instalarse como un presidenciable para los comicios de 2019. Mientras el Gobierno nacional procura lograr un equilibrio en sus cuentas para lo cual necesita recortar el gasto público, el Gobernador dijo que no quiere ser socio en el ajuste. Y de paso viajó a Estados Unidos para asumir como copresidente de una coalición integrada por unos 200 estados subnacionales de todo el mundo (40 son de América) para luchar contra el cambio climático.

Con esta agenda evitó quedar en la foto de Macri con los gobernadores, el último martes. Por eso mismo, desde Cambiemos se encargaron de instalar que la decisión de Lifschitz responde a una especulación detrás de la cual oculta sus intenciones presidenciales.



¿RAFAELINA INTENDENTA

DE SANTA FE?

La semana pasada en esta columna nos preguntamos por qué la rafaelina Andrea Valsagna, actual responsable del área de Producción de la Municipalidad de Santa Fe, aparece en todos los actos importantes muy cerca del intendente de esa ciudad, el radical José Corral, quien se perfila como precandidato a gobernador dentro de Cambiemos. Incluso, deslizamos en que quizás, tal vez, a lo mejor podría postularse para suceder a Corral.

Esta semana, alguien del círculo cercano a Valsagna, confió en que "ya la midieron y le da muy bien".

Valsagna estudio en la Escuela de Comercio en Rafaela en los años 80, luego se fue a estudiar Comunicación Social a Paraná y se radicó en Santa Fe, aunque toda su familia se encuentra en esta ciudad.



LORENZETTI Y MARCHI

En dos semanas, Ricardo Lorenzetti dejará de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque continuará como ministro. Esto está definido. El interrogante es qué sucederá con su hombre de máxima confianza, el contador rafaelino Héctor Daniel Marchi, administrador del presupuesto del máximo tribunal de Justicia. Por ahora, silencio stampa.

Pero quien está dispuesta a mantener máxima presión sobre los dos rafaelinos es la diputada nacional, Lilita Carrió. Un día después de que el Supremo -al que apodan Faraón según Clarín- la legisladora cercana al presidente Macri

presentó una nueva ampliación de pedido de juicio político en la Cámara de Diputados contra Lorenzetti, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones en torno a las contrataciones del personal de la Morgue Judicial, que depende del máximo tribunal.

El 5 de abril de 2017, los diputados del bloque Coalición Cívica habían presentado un pedido de juicio político contra Lorenzetti por "patrimonio poco transparente que no podría justificar"; incumplimiento de la ley de ética en el ejercicio de la función pública; irregularidades en la administración del Poder Judicial de la Nación; cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia, entre otros cargos.

Es evidente que Lilita nunca celebrará el Día del Amigo con Lorenzetti.