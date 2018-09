Certamen Dominguito disputó en Bella Italia

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Taller de Ajedrez del Liceo Municipal "Intendente Julio César Sartini" se puso de relieve la participación de ajedrecistas de este taller en el certamen estuvo organizado por la Escuela de Ajedrez del Centro Empleados de Comercio de Rafaela. Las partidas disputadas fueron 5 bajo el sistema Suizo en las cuales participaron alrededor de 80 chicos.

Desde esta ciudad participaron 15 chicos de gran experiencia en torneos regionales, logrando meritorias ubicaciones en la clasificación final.

Clasificación de sunchalenses



Categoría Sub 8:

3* Italiano, Jael

5* Cofano, Elías

10* Chiavassa, Fiorella

1* Mejor Dama Toselli, Paula



Categoría Sub 10

11* Ghiberto, Emilia

2* Mejor Dama López, Katia



Categoría Sub 12

12* Tassoni, Luis

15* Romero, Sofía

2* Mejor Dama Quiroga, Luciana



Categoría Sub 14

1* Ghiberto, Franco

3* Ferrato, Santiago

5* Scheneller, Gabriel

13* Baigorria, Juan

1* Mejor Dama Paredes, Ainara



Categoría Libre

1* Mejor Dama Ghiberto, Lucía