La Banda cerrará Multicon con un concierto especial

La Municipalidad local informó que mañana, sábado 15 de septiembre, a partir de las 11:00 dará comienzo la nueva edición de Multicon- Rafaela. El encuentro se extenderá hasta las 19:00, instancia de cierre en la que la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto especial para esta ocasión.

De esta manera, junto a expositores de diferentes puntos del país y grupos de diferentes ámbitos, (como la Base Rebelde Cruz del Sur, de Rosario, con sus personajes de Stars Wars) la Banda estará presentando un nuevo repertorio en el marco de una propuesta que conjugará música, comic, animé, videojuegos, cine y diversos personajes de la pantalla.



Jugando con música



"Jugando con música" se titula el repertorio que interpretará la agrupación, a través del cual abordará los siguientes clásicos musicales:







The Simpson- Danny Elfman



Pirates of the Caribbean- Hans Florian Zimmer



Pantera Rosa- Henry Mancini



Regreso del Jedi- John Williams



Música Peleas Videojuegos- Sebastián Quesada Ruiz



The eighties- Temas de los 80



Cartoon Symphony- Temas Dibujos animados



Los Increíbles- Michael Giacchino