Los Pumas tendrán tres cambios

Los Pumas continúan con la preparación del choque ante Australia por la cuarta fecha del Rugby Championship programado para el sábado en Gold Coast, desde las 7:05 (televisa ESPN). Allí buscarán romper una larga racha de 35 años sin vencer a los Wallabies en su país.

Como principal novedad, no tendrá a Tomás Lezana, quien se desgarró el isquiotibial de la pierna izquierda y será una variante obligada entre los tres cambios que hará el entrenador Mario Ledesma. Pablo Matera será el encargado de tomar su lugar entre los titulares, pero esa no será la única modificación entre los forwards: también ingresará Santiago Medrano en el puesto de Santiago García Botta.

Entre los backs, Gonzalo Bertranou volverá a ser el acompañante de Nicolás Sánchez en la gestación del juego reemplazando a quien fue el medio scrum titular frente a Nueva Zelanda: Martín Landajo. Para Ledesma será un duelo especial: por primera vez desde que asumió el cargo enfrentará a los australianos, a quienes entrenó hasta el año pasado en su rol de técnico asistente de Michael Cheika.

Estas serán las formaciones:

Australia: ​Dane haylett-Pretty; Israel Folau, Reece Hodge, Matt Toomua, Marika Koroibete; Kurtley Beale, Will Genia; David Pockock, Michael Hooper (C), Lukhan Tui; Izack Rodda, Rory Arnold; Alan Alaalatoa, Tatafu Polota-Nau y Scott Sio.

Argentina: Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente, Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez, Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer, Pablo Matera; Tomás Lavanini, Guido Petti; Santiago Medrano, Agustín Creevy (C) y Nahuel Tetaz Chaparro.