Comerciante asesinado: la vecinal emitió comunicado

Tras la muerte de Juan Carlos Ré, luego de varios días de agonía en el Hospital Jaime Ferré, familiares y amigos realizaron el pasado jueves 6 de septiembre una movilización pidiendo más seguridad para que no se repitan hechos como estos.

En contrapartida de toda esta movida, esta semana se conoció la liberación del único sospechoso de ese crimen, ocurrido el pasado el 17 de agosto en el comercio de la familia Re.

A raíz de todo esto que ocurrió, la comisión directiva del barrio San José, que preside Juan Argarañaz, emitió un comunicado a toda la comunidad de nuestra ciudad donde destacan este lamentable hecho, mostrando mucha impotencia y dolor: "a partir de un lamentable hecho de violencia acaecido hace unos pocos días, hasta hoy hemos sido muy respetuosos y silenciosos con lo que pasó en nuestro barrio por cariño a los familiares, pero ahora nos toca accionar.Tenemos una responsabilidad y debemos asumir un liderazgo trascendente sobre el tema", expresa en una primera instancia.

En el enunciado destacan que el barrio sigue de luto por el fallecimiento de un vecino que era un ejemplo de vida y que "este hecho no debe quedar impune y la marcha pacífica del jueves pasado, con entrega de petitorios en la Jefatura de Policía y en el Juzgado de Menores, exige respuestas. El reclamo de seguridad data de hace mucho tiempo y nosotros ya no callaremos nuestra voz", destacaron.

Además agregan que "hay personas que tienen poder, tienen un cargo, pero no lo están ejerciendo con autoridad y responsabilidad. Para dar un ejemplo, en lo que va del presente año, esta Comisión Directiva ya hizo siete reuniones por el tema de seguridad. Valoramos y mucho el plan que implementaron desde la Jefatura denominado 'más cerca'. Este accionar ha logrado que los vecinos se vinculen más con la policía y comiencen a denunciar. En nuestro barrio tenemos tres 'puntos calientes' ya identificados que estamos trabajando en forma conjunta. También destacamos la labor de la Comisaría 13 con quienes tenemos una excelente relación, especialmente con el Jefe y Subjefe, y resaltamos el trabajo de todo el personal", explican.

Argarañaz dice que desde la vecinal misma siempre se recorre el territorio controlando que todas las luminarias funcionen y dijo que "este año hemos mejorado y mucho la poda del arbolado público y pronto contaremos con más calles pavimentadas y ni hablar de la Avenida Gabriel Maggi, que pronto se inaugurará con el aporte de la Municipalidad en muchos de estos servicios y también inversiones nacionales. Todas estas mejoras y trabajos realizados se ven opacados por el tema de la inseguridad, ya que varios negocios han sido robados. Vecinos en las noches que escuchan ruidos en los techos y patios de sus casos, son víctimas de robo de diversos elementos de los patios, incluso motochorros anduvieron golpeando a transeúntes de nuestro barrio para robarles", reclaman.

Además dice que "estas demandas de seguridad exigen cada vez más recursos y por sobre todo, reiteramos, liderazgo. Pero lamentablemente faltan recursos humanos y materiales. La Comisaría 13 tiene una cobertura de ocho barrios, con dos móviles y veinticinco agentes repartidos en tres turnos.

De los últimos 657 policías que ingresaron a la policía sólo 16 vinieron a Rafaela. La demanda de seguridad ha crecido, y sin embargo no vemos el mismo crecimiento en los recursos que se necesitan para cubrir sus necesidades básicas. La calle debe ser de los vecinos y no de los delincuentes", dice en el tramo final.

En tanto, finalizaron pidiendo más compromiso a los poderes legislativos y judiciales para que "comiencen un proceso de revisión y cumplimiento de las leyes, como así también de los tiempos de respuesta que hoy la sociedad demanda en materia de seguridad y justicia", concluyen.