Atractiva Feria del Libro

Desde el 10 al 18 de septiembre la Escuela de la Plaza realiza su Feria anual del Libro y Exposición Fotográfica, donde este año se exponen la totalidad de las fotografías participantes del 6° Concurso “Momentos con amigos”.

“El deseo de leer es una construcción cultural. Es decir, que no nacemos dispuestos a vivir esa aventura: necesitamos que nos ayuden en la tarea de incorporar la lectura como una acción natural y feliz.

La formación de lectores es una de las tareas más humanizantes, más reconfortantes y más sublimes. Es una siembra cuyos resultados finales tal vez no se puedan colocar en estadísticas concretas. Quizá en ello reside su sentido utópico. El encanto está en el presente, en los rostros de los niños leyendo o escuchando una historia”, reflexionó Marcela De Philippis, la bibliotecaria del colegio.

Precisamente, las Ferias de Libros nacieron como proyectos de estimulación de la lectura y, en la actualidad, se consideran parte de las acciones de las bibliotecas escolares. Son espacios singulares, donde se ha demostrado que realidad y fantasía se confunden en un delicioso laberinto de lectura. Una actividad capaz de encender e incentivar la imaginación y curiosidad de los más pequeños, de fascinar las mentes de los jóvenes y de restablecer el asombro y la admiración de los grandes.

La completa agenda de esta feria incluyó en su primer semana actividades de cada uno de los cursos del nivel primario con los escritores locales Mabel Zimmermann y Jorge Balangero. Dos excelentes referentes locales que acompañaron a los alumnos y sus familias a explorar el mundo de la lectura y la escritura. Estos encuentros fueron un espacio muy motivador para cada uno de los niños que pudo expresarse dentro de un contexto ideal para hacerlo.

Para la segunda semana, la feria del libro presenta a la escritora argentina Cecilia Pisos, quien durante los días 17 y 18 de septiembre se encontrará con alumnos, docentes y padres. Desde hace semanas atrás los niños de los diferentes grados han realizado lecturas de esta autora y trabajado en la representación de sus escritos para hacer de este encuentro una oportunidad de aprendizaje e intercambio.

Además, el martes 18 a las 18hs en el Instituto Superior del Profesorado N° 2 Dr. Joaquín V. González, está prevista una charla denominada “De rimar a mirar: apuntes sobre la emergencia de un género poético más inclusivo”. La actividad está dirigida a docentes y alumnos del Instituto, docentes y padres de la Escuela de la Plaza y público en general.

Implicarse en el proceso de aprendizaje y de educación de nuestros hijos, motivarles para que aprendan a leer, son pasos básicos y que determinan en gran medida cómo nuestros hijos toman la lectura: si como una obligación o como algo que puede ser divertido y de lo que se puede sacar mucho provecho.

El adulto es un modelo de lector. Es importante que el niño o joven vean en él un ejemplo digno de imitarse en cuanto a la relación con la cultura escrita. Entonces, no basta con dar la instrucción de leer, ni con afirmar que la lectura es importante. De diversas formas, los adultos (padres y maestros) encarnan esa importancia.

Nada más apropiado que palabras del genial Jorge Luis Borges para culminar esta reflexión: “No me jacto de los libros que he escrito, sino de los libros que he leído”.