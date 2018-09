Sin heridos: espectacular vuelco de un camión

Ocurrió sobre el KM 170, a la altura de Néstor Lerda Maquinarias. El vehículo viajaba hacia el Norte y provenía de Córdoba.

“Se me fue el camión. Está muy barroso y vi que había piedras. Pensé que podía estacionar pero no estaba firme. El camión estaba cargado”, manifestó el camionero al sitio web Móvil Quique.



VACUNOS SECUESTRADOS

Personal de la Policía de Seguridad Vial de la Provincia en la ruta nacional 11 -a la altura del kilómetro 827 y jurisdicción de Las Garzas-, detuvo la marcha de un camión con acoplado, y labró actas de infracciones

Se trató de un Volkswagen 17310 con acoplado, conducido por Cristian Marcelo C., de 38 años de edad, residente en el Barrio 32 Viviendas, Laguna Limpia, Libertador General San Martín de la provincia del Chaco, quien transportaba 103 animales vacunos (8 terneros, 15 vaquillonas, 65 novillitos y 15 novillos) desde el establecimiento El Dany (Chaco) hacia el predio del Grupo Los Palmares (Reconquista, Santa Fe).

La información a la que tuvo acceso este portal online, da cuenta de que se registró como fecha de carga el 11/09/2018 y de vencimiento el 16/09/2018, a la vez que se constató que no se encontraban declarados en la pertinente documentación los datos del transporte y la marca de la tropa, por lo que se procedió a traslado del transporte y los animales a la sede de la Sección 26 de Los Pumas, en Reconquista, al estar en presencia de infracciones a la Ley Provincial 107.