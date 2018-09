Mataron a una abogada a balazos en Santa Fe

Ayer por la mañana una mujer recibió un disparo en la cabeza por parte de un delincuente cuando se trasladaba en su camioneta junto a su hija.

El hecho ocurrió en Javier de la Rosa al 2300 de la ciudad capital y la víctima fue identificada como Alicia Beatriz Arzadum de 65 años. La misma fue sorprendida por un delincuente que se aproximó, sacó una pistola y como si fuera un sicario, sin mediar palabras, disparó sobre la humanidad de Arzadum pegándole un balazo en la cabeza. Según relatan los vecinos, el tiro provino de otro vehículo y la persona estaba encapuchada.

En ese momento, la hija manejaba el vehículo y se trasladaron de manera urgente hasta el Centro Territorial de Denuncias para luego ser trasladada por personal del 107 al hospital Cullen.

Al llegar al hospital, la víctima fue atendida con suma urgencia y desde un principio su estado de salud fue reservado y crítico. Luego, pasadas las 15:00, fuentes del Cullen confirmaron su deceso.

El director del nosocomio, Juan Pablo Poletti precisó que la víctima "llegó por la mañana con un disparo en la cabeza y en estado desesperante".

Además dijo que "ingresó en estado de coma con pérdida de masa encefálica. Nunca salió del coma, la lesión encefálica se fue agravando y al no funcionar el cerebro todo el cuerpo comienza a complicarse. Intentamos salvarle la vida pero no pudimos", lamentó.

Cauto, el médico indicó que la cantidad de disparos y la distancia en que fueron efectuados será tarea de "los peritos forenses, no es prudente hablar en ese sentido por respeto a la familia. Nosotros nos ocupamos de tratar de salvarla", remarcó.

Según se informó más temprano, es intensa búsqueda del agresor se da por la zona norte de la ciudad. Aún no hay detenidos pero, tras el relato de los testigos se busca a una persona de aproximadamente 30 años, de gorro y campera verde.

Analía, vecina de la casa de Alicia Arzadum, explicó a la Radio LT 10 que era Abogada de Familia y justamente hoy -por ayer- tenía una audiencia en tribunales. Vivía en Pasaje Leiva y Javier de la Rosa y, por esas horas, se trasladaba a su trabajo. "Se escucharon dos disparos y en ese momento su hija manejaba el auto. Cuando estaban saliendo una persona encapuchada se baja de un vehículo, se acerca al lugar del acompañante dispara, vuelve a su auto y se da a la fuga", explicó.