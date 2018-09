"Google, Facebook o Twitter tienen un poder muy fuerte"

En la tarde de ayer, en las instalaciones del Viejo Mercado, se dio inicio al trimestre conceptualizado sobre "Redes". Se dio con una exposición sobre la Big Data, brindada por Esteban Magnani, escritor, docente y periodista y director de la carrera Medios Audiovisuales y Digitales de la Universidad Nacional de Rafaela.

En diálogo exclusivo con LA OPINION, indicó que "Big Data es una gran cantidad de datos que se almacenan, se transforma en una base de datos y se procesan con algún fin. En los últimos tiempos, el crecimiento de la cantidad de datos ha sido brutal, porque muchísimas actividades humanas se transforman en datos: cada foto, cada llamada, cada interacción en las redes sociales (un 'me gusta', un retwiteo, un comentario, etc), cuando se usa el colectivo con la SUBE, cuando navegás por internet, cuando pagás con tarjetas de crédito o de débito, etc. Quedan en manos de pocas personas. Hoy la cantidad de datos que tienen Google, Facebook, Amazon o Twitter. Y se están transformando en un poder muy fuerte a la hora de construir nuevos productos y también para manipular o influir en algunos procesos sociales. El más escandaloso fue el de Cambridge Annalitica, con las elecciones en EE. UU., en el plebiscito de paz en Colombia o en el Brexit en Inglaterra".

¿Quienes analizan esos datos? "Los datos los tienen las empresas. Esos datos son poder y difícilmente les entreguen los datos crudos a otros. A partir de las filtraciones de Eduard Snowden, sabemos que las comparten con los servicios de inteligencia. Lo que hay es distintos mecanismos para hacer 'scrapping': rascar la superficie de la web y poder para acumular información. ¿Cómo se puede explicar que Facebook o Google, que hace 25 años no existían, pasaran a ser de las empresas más ricas del mundo? Lo que encontraron fue un modelo de negocios que implicaba una encuesta permanente, de gustos, intereses y consumos de la sociedad, que no tenían ni siquiera las encuestadoras, porque a ellos le mienten. A Google uno le confiesa cosas que no le diría a nadie más", indicó Magnani.

¿Se podría aplicar en Rafaela? "Para buscar tendencias o correlaciones, lo que hace falta es tener escala, porque hay un margen de error. Pero vos podés tener big data sobre otras cuestiones: como actividades agropecuarias o enfermedades", respondió.

"Las soluciones no son individuales. Hacen falta políticas. Las decisiones individuales es reducción de daños y en personas muy puntuales, con conocimiento y preocupación. No se deberían publicar cuestiones personales. Uno no sabe cómo va a volver esa información. ¿Quien nos dice que un banco no nos de un crédito porque sabe que que no tenemos buena salud por los datos que fuimos dejando?", se preguntó.