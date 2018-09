Dujovne participó de la reunión de Gabinete

"Ustedes asocian ministro con estrés, pero no fue así", aseguró Dujovne a la prensa sobre su internación.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El presidente Mauricio Macri encabezó ayer una de las habituales reuniones de coordinación de Gobierno, de la que participó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien descartó que su reciente internación fuera producto de un cuadro de estrés.

"Todo bien. No fue nada. Es que ustedes asocian ministro con estrés, pero no fue así", manifestó el titular del Palacio de Hacienda en declaraciones a El Cronista al abandonar la Casa Rosada.

Dujovne aseguró que sólo sufrió "dolores estomacales", a la vez que negó que se hubiera tratado de una consecuencia por la tensión en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el adelantamiento de desembolsos del préstamo stand by.

El titular del equipo económico del Gobierno había pasado la noche del pasado martes internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, en el barrio porteño de Recoleta: había concurrido a esa institución luego de sentir un "dolor torácico y abdominal", por lo cual lo sometieron a una "angiotomografía de tórax y abdomen" y una "coronariografía", estudios que arrojaron "resultados normales".

Luego de participar del acto de apertura de la Jornada Nacional del Agro 2018, realizada en el Palacio de Aguas Corrientes, Macri regresó a la Casa Rosada para mantener la tradicional reunión de coordinación de Gobierno, que desde los cambios en el Gabinete incluye a todos los ministros.

En esta ocasión, además de los titulares de las distintas carteras y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, también estuvo en la reunión en el Salón de los Científicos Argentinos la vicepresidenta, Gabriela Michetti, aunque se destacó la presencia de Dujovne.

El propio jefe de Estado, sonriente, publicó a través de su cuenta de la red social Twitter una foto de la reunión en la que se lo ve sentado entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y Marcos Peña.

En el encuentro con los ministros, el jefe de Estado repasó la situación económica y social actual, en lo que hace al próximo envío del Presupuesto al Congreso y a la asistencia y planes sociales para los sectores más vulnerables, principalmente.

Las reuniones de coordinación de Gobierno solían ser de la denominada "mesa chica" de la Casa Rosada, que integraban Mario Quintana y Gustavo Lopetegui: sin embargo, tras los cambios de comienzos de mes, pasó a ser una reunión de Gabinete diaria.