D´Elía: "Macri no puede ser presidente ni un minuto más"

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El dirigente social y líder del Partido MILES, Luis D´Elía, consideró ayer que Mauricio "Macri no puede ser presidente ni un minuto más" y subrayó que su mandato "está terminado". "El mandato de Macri está terminado, aunque hay que ver cómo se resuelve eso. Si es a través de graves convulsiones sociales o por la vía de una democracia madura", evaluó D´Elía.

A su entender, "se puede constituir el Parlamento y todos los presidentes de bloque pedirle la renuncia", algo para que lo que "no hace falta modificar la Constitución, ni el marco legal vigente tal como sucedió con (Fernando) De la Rúa".

En declaraciones al diario El Cronista, el líder de MILES sostuvo que "este modelo ya hizo mucho daño" al país, al endeudarlo "en U$S 200.000 millones, de los cuales fugaron U$S 75.000 millones en la canaleta de la timba financiera".

"Y el resto sirvió para pagar el festival de las importaciones de la economía indiscriminadamente abierta. O sea, el modelo fracasó y se tiene que ir. Tiene que renunciar. Él tiene derecho a no hacerlo y nosotros tenemos derecho a estar en las calles pidiéndole la renuncia, porque esto no tiene solución", enfatizó.

Y agregó: "¿Tomar más préstamos? ¿Para qué? ¿Para seguir pagando importaciones y para seguir jugando a la timba financiera? No. Ni un minuto más presidente. Y no por eso soy antidemocrático o antirepublicano. Dos países de Europa cambiaron sus primeros ministros este año. Son Italia y España, ambos están vinculadas a la Argentina y no hubo problemas".