El Gobierno descarta dolarizar la economía

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La idea propuesta por un funcionario de la administración de Donald Trump para dolarizar la economía argentina fue rechazada de plano por el Gobierno de Mauricio Macri, que salió a aclarar que "no está negociando" ninguno tipo de proyecto en ese sentido.

"La Argentina no está negociando ninguna dolarización ni nada parecido con los Estados Unidos", afirmaron a NA calificadas fuentes del Gobierno nacional, al desmentir declaraciones de un funcionario estadounidense que habló de negociaciones en ese sentido.

"Lo desmentimos total y completamente", dijo un alto funcionario consultado por esta agencia sobre los dichos del director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, quien dejó entrever que ya había negociaciones.

Kudlow dijo que la convertibilidad "funcionó en los años 90: derribó la inflación y mantuvo la prosperidad" y sugirió que "eso es lo que necesitan para volver a hacerlo".

Voceros del Ministerio de Hacienda indicaron que los malos entendidos que generaron las declaraciones de Kudlow son "totalmente desmentidos". Para el funcionario de la Casa Blanca, el Gobierno de su país está "profundamente involucrado" con lo que ocurre en la Argentina.

En una entrevista al canal de noticias Fox, expresó: "la única forma de salir del dilema de la Argentina es establecer una junta monetaria, el peso se vincula con el dólar". "No hay creación de dinero a menos que tengas una reserva en dólares. Funcionó en los ´90: derribó la inflación y mantuvo la prosperidad", consideró.