El dólar superó los $ 40 por rumores de convertibilidad

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El dólar volvió a dispararse ayer y marcó un nuevo récord de $ 40,22 promedio, $ 1,14 por encima del día anterior, en una rueda con una persistente demanda de divisas causada por el nerviosismo de los inversores ante versiones de una posible convertibilidad en la Argentina.

En ese escenario, en el mercado de cambios, el Banco Central tuvo una participación vendedora de tan sólo US$ 39 millones. Según el promedio de la autoridad monetaria, el dólar finalizó a $ 38,43 para la punta compradora y a $ 40,22 para la vendedora. Así, registró un avance de $ 1,14 frente al miércoles, equivalente a 2,9 por ciento, en la primera jornada con un cierre por encima de los $ 40.

En los mostradores del Banco Nación, la moneda norteamericana terminó este jueves a $ 40,10, mientras el precio más elevado fue expuesto en el HSBC a $ 40,75. En el sector mayorista, el incremento fue de $ 1,30 al trepar hasta los $ 39,55. En el segmento de contado, el volumen negociado fue levemente mayor al de la rueda pasada al ser de US$ 440,539 millones.

Se trata de la cuarta suba consecutiva del billete y los operadores de la city porteña indicaron que en el mercado se percibió un clima de incertidumbre por los rumores de una posible dolarización de la economía argentina, que luego fueron desmentidos de forma tajante por el Ministerio de Hacienda.

Puntualizaron que la fuerte corriente compradora se dio en un contexto de limitada oferta privada que el Banco Central decidió no equilibrar. Además, señalaron que en los movimientos del mercado impactaron los resultados de la licitación de Letes, menores a lo esperado, mientras también advirtieron sobre la proximidad del vencimiento de Lebac.

A su vez, este jueves el real cerró en un mínimo histórico de 4,197 unidades por dólar, con una caída de 1,12% respecto del miércoles por las incertidumbres vinculadas con las elecciones del 7 de octubre.

En lo que va del año, el billete acumuló un aumento de 11,25 por ciento. Por el efecto de la devaluación, la inflación de agosto fue de 3,9 por ciento y acumuló en el año un alza del 24,3 por ciento, señaló el INDEC.

En ese sentido, se espera que la inflación de septiembre se mantenga con esa tendencia y se ubique en torno al 6 por ciento por la constante suba de la divisa estadounidense, que impacta directamente en los precios de la economía local.