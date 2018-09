Aguad duda reflotar el submarino

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El ministro de Defensa, Oscar Aguad, afirmó ayer que será "imposible" reflotar al submarino "ARA San Juan", desaparecido desde el 15 de noviembre pasado con 44 tripulantes a bordo, si es hallado a una profundidad mayor a los 400 metros.

"Reflotarlo será imposible después de los 400 o 500 metros de profundidad", expresó el ministro, al dar precisiones sobre la búsqueda de la nave de la Armada que se encuentra en manos de la empresa estadounidense Ocean Infinity.

No obstante, el funcionario, ante la posibilidad plausible de un hallazgo en más de 500 metros de profundidad ya que se busca al submarino en la zona del talud continental, dijo que de todas maneras podrían ser valiosos, en ese caso, los registros fotográficos que puedan obtenerse.

Aguad, en declaraciones al canal TN, advirtió que "encontrar el submarino sería extraordinario, no sólo desde el punto de vista humano, por los familiares de los tripulantes, si no desde el punto de vista de la investigación judicial".

Las tres áreas de búsqueda a barrer en la misión tienen profundidades que llegan a los mil metros de profundidad y algunos sectores cuentan con cañones submarinos de 300 metros y 1 kilómetro de ancho.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa informó que ayer por la mañana tres AUV (vehículos autónomos submarinos) lanzados desde el buque Seabed Constructor continuaron con la búsqueda del "ARA San Juan" en las áreas 1 y 2, delimitadas en el Mar Argentino a tal fin.