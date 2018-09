Macri destacó la "garra" del campo

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El presidente Mauricio Macri destacó ayer la "garra" del "campo" al encabezar el acto de apertura de la Jornada Nacional del Agro 2018 y pidió al sector un "último esfuerzo", al hacer referencia al restablecimiento de las retenciones a las exportaciones.

Al respecto, pidió el "último esfuerzo temporal" en referencia al impuesto a las exportaciones que definió como "perverso" y "malísimo", en presencia del titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, quien días anteriores criticó duramente la medida oficial. "No hay otro camino. Somos la generación que no se va a volver a engañar", dijo el Jefe de Estado al ratificar el rumbo económico implementado en diciembre de 2015.

Macri reiteró elogios al sector rural y calificó el encuentro como: "una reunión más de la gran familia del campo que entiende la importancia de la cultura del trabajo, el esfuerzo, el valor de la palabra y del no aflojar". Expresó que el sector agropecuario está "haciendo gala de esa garra y convicción de que no se puede parar, y de apostar al futuro, están yendo por la revancha del trigo".

Recordó que el sector atravesó un "año difícil" por la sequía, considerada por expertos como la peor en 50 años y dijo que este fenómeno "afectó no solo a los productores, a sus pueblos, comercios sino a toda la industria que rodea al campo". "Dada la emergencia he tenido que pedir a los que tienen mayor capacidad, este último esfuerzo temporal de un impuesto malísimo, perverso porque va en contra de lo que queremos: desarrollar cada economía regional y crear empleo de calidad", afirmó Macri.

Al respecto, sostuvo que ello permitirá "acompañar una transición y terminar con 70 años de engaños, frustraciones, no enfrentar la realidad, de gastar más de lo que tenemos, creando impuestos distorsivos que destruyen la creación de empleo formal".

El mandatario precisó, además, que el país afrontó "una serie de tormentas internas y externas, deteniendo al sector", y destacó que a pesar de eso "van por una cosecha histórica".

Macri indicó que "en esta transición, donde estamos trabajando con los gobernadores e intendentes, con toda la autoridad, ustedes tienen que estar sentados a la mesa y decir queremos ver que se hagan las reformas estructurales". "Hoy estamos viendo las tasas de interés, que están castigando las pymes y emprendedores, por un estado desequilibrado que se lleva toda la plata que hay y nos somete al flagelo de la inflación que no hemos podido erradicar, porque tenemos que erradicar el problema estructural", precisó.

El jefe de Estado pidió "sembrar una nueva Argentina", pero aclaró que para eso "hay que desmalezar, sacarnos de encima la resignación, las trabas y el escepticismo". Macri hablo al sector agropecuario en el Palacio de Aguas Corrientes, en el marco del encuentro organizado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) bajo el título "Competitividad, un objetivo a lograr".