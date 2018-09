Brusca caída de ventas de viajes al exterior

La caída del salario producto de la inflación, la poca oferta financiada y la volatilidad cambiaria del dólar golpea no solamente al bolsillo, sino también al turismo, haciendo que el placer esté cada vez más relegado dentro de un panorama algo complejo para el movimiento de turistas del país y de los rafaelinos en particular. El sector no está ajeno al cimbronazo de la economía y la demanda de viajes al exterior en las agencias de turismo de nuestra ciudad ya muestran una fuerte contracción.

Este jueves, LA OPINION consultó a dos agencias muy importantes de la ciudad para saber cómo ha impactado el aumento de la divisa norteamericana en la compra de destinos al extranjero. En primer lugar, Emiliano, quien trabaja en Jachi Tour desde hace 20 años, nos comentó que “en el último mes, hubo un impacto en las ventas al exterior por el aumento del dólar. Siempre se busca, desde nuestro lugar, la forma de hacer que eso no impacte tanto. No solo de nuestra parte, sino también del lado de las compañías aéreas o los hoteles, quienes están bajando las tarifas de sus paquetes aéreos y sacando promociones para compensar un poco el aumento del dólar. Por darte un ejemplo, hay pasajes aéreos que costaban 1000 dólares, ahora están 800. Por eso, se le busca la vuelta para que no sea un impacto tan fuerte. Obviamente, más allá de eso, se ha sentido la baja en cantidad de gente, pero siempre tratando de buscarle la mejor forma para poder continuar con lo que nosotros hacemos, que es vender. En comparación con otros meses, en este mes ha bajado alrededor del 20% los viajes. Pero es una cifra relativa, porque los viajes que se van a hacer en los próximos meses ya ha sido contratados con anticipación”. Posteriormente, si tuvieron alguna cancelación a raíz de esto, expresó que “no hemos tenido cancelaciones de viajes que ya estaban contratados, pero por ahí si tuvimos algún caso de gente que que estaba a punto de concretar o confirmar un viaje y prefirieron dejarlo en stand by o de ver la posibilidad de tomarlo en un tiempo o de programar el viaje con mayor anticipación a lo que tenían pensado porque los costos se les modificó. Por ahí, hay gente que tenía planificado viajar en septiembre u octubre o noviembre, planifica hacerlo ahora para abril, mayo o junio porque los costos ya están y tienen más tiempo para ir pagándolo. Cancelaciones de viajes contratados no hemos tenido”. Posteriormente, cuando le preguntamos si la gente de acerca a consultar, sostuvo que “hay consultas de gente nueva. De hecho, esta semana tuvimos una reunión informativa para un viaje internacional que se va a hacer el año que viene grupal, y hemos tenido una muy buena concurrencia. La gente se sigue mostrando interesada, porque el hecho de viajar ya se ha instalado como una nueva moda o cultura. Hace casi 10 años que la gente está viajando más, ya que es una nueva tendencia. Más allá de que esto impacte un poco, la gente se interesa por viajar, llama, nos consulta, nos pregunta. Por ahí, para concretar algún viaje, sobre todo en este último mes y medio aproximadamente, se ha notado una baja en comparación a lo que venía, que era muy fuerte. El año pasado fue espectacular para todos, donde había movimientos constantes de gente comprando viajes todo el tiempo”. Acerca de cuánto tiempo de anticipación se empieza a pagar un viaje al exterior, respondió que se hace “entre 10 u 11 meses antes. Obviamente, no todo el mundo puede hacerlo, pero el que lo desea lo puede hacer. Y lo que se hace, cuando suceden estas cosas, porque no es la primera vez que pasa, es buscar la posibilidad de poder tener más tiempo de plazo para poder pagarlo. Se usa mucho la tarjeta de crédito”.

Acerca de los destinos preferidos de los rafaelinos al exterior, dijo que “se está viajando mucho al Caribe, porque no tiene un destino más cercano que lo pueda reemplazar. Las playas son únicas, el estilo de alojamiento con todo el régimen incluido, no tiene reemplazo en otro lugar de Argentina. Hasta hace un par de meses se vendían viajes todas las semanas, ahora, con estas promociones que aparecieron, se han vendido viajes al Caribe que normalmente estaban en 1800 dólares, en 1350, 1400 dólares para estos meses. En segundo término está Brasil, sobre todo en el verano, en la zona sur, que es uno de los destinos que más se vende. Nos especializamos más en salidas grupales, y estamos haciéndolo una vez por mes a distintos lugares. Todos los años, los viajes a Europa, como ser España, Francia, Italia, siempre hay gente de Rafaela que los elige”.



¿MAS VIAJES AL INTERIOR?

Continuando con la charla, y si a raíz del aumento del dólar se potenciarían más los viajes al interior del país, Emiliano contestó que “los viajes al interior no se han dejado de hacer. Hay mucha gente que viaja dentro del país. Quizás se podrían fortalecer a futuro, pero no es tan proporcional, porque también hay destinos caros en Argentina, como por ejemplo la Patagonia, donde las tarifas de los hoteles están dolarizados. Ir al Calafate, por ejemplo, sale casi lo mismo que ir al sur de Brasil o algún destino del Caribe que esté en promoción. Pero creo que los viajes en el país dependerán mucho de los argentinos, de los costos de los hoteles y de su poder adquisitivo. Los destinos de los rafaelinos en el país es por época, ya que en el verano eligen la costa atlántica, en el invierno todo lo que es el noroeste o Bariloche, San Martín de Los Andes. A Mendoza o Cataratas se sale casi todo el año, sobre todo los fines de semana largos, como Córdoba.



EXPECTATIVAS

Con vistas al verano 2019, Emiliano acotó que “recién en estos días están empezando a llegar los precios para la temporada de verano. Esperemos que sea de manera positiva y que las cosas vayan bien. Se tendrá que mejorar la economía del país para que todo esté mejor, pero siempre con buenas expectativas y con esperanzas de que esto vaya mejorando para poder retomar lo que se veía antes de esta crisis".



MISMA SITUACION

Por su parte, Beatriz, propietaria de Different Turismo, brindó una realidad muy similar a la anterior. “Esta, de por sí, es una temporada baja para la compra de viajes al exterior. Todo lo que se vendió, donde hay mucha gente que salió y tiene que salir todavía, se mantuvo normalmente porque se contrataron con anticipación. Ahora estamos vendiendo lo que son las vacaciones de verano y empezaron las consultas para Europa para el año que viene. Esto, obviamente, están un poquito retraídas. Es decir, la gente consultó, y lo que nos dicen todos es que van a esperar un tiempito hasta acomodarse. Este año cumplimos 28 años de agencia y somos los más viejos de Rafaela, donde pasamos por varias crisis, pero estimamos que para los próximos meses, la gente se tiene que acomodar a la idea y organizarse un poco. Evidentemente, ya el hecho de viajar es una filosofía de vida. Ya saben que guardan parte de su presupuesto, de sus sueldos o ingresos para viajes. Hoy -por ayer-, entraron pedidos para Europa, pero no sabemos lo que va a pasar cuando coticemos. Pero lo bueno es que en dólares hay promociones que no había antes, porque las empresas aéreas bajaron un poco sus promociones, lo mismo hicieron algunos hoteles en el exterior. A raíz de esto, por más que el dólar subió, no te digo que estamos igual pero con el tiempo la situación se va a ir acomodando. Pero en este momento el panorama está algo retraído”.



SIN AUMENTOS

Haciendo mención a que si la empresa aumentó sus precios, Beatriz fue contundente: “la empresa no ha aumentado los viajes. En dólares los precios están iguales o más baratos que hacen dos meses, como esas promociones. Por ejemplo, podemos vender programas a Europa para 2019 y 2020 con las mismas tarifas que tenemos este año. La forma de pago más utilizada son las tarjetas de créditos o transferencias bancarias.

¿Si saldrán más viajes dentro del país? “Ante esto, sin dudas que saldrán más viajes al interior del país. Se están pidiendo viajes más grandes dentro de la Argentina, como la Patagonia, que no es un viaje barato, reemplazando un poco lo que es el Caribe o Brasil. En los últimos meses, el Noroeste ha sido muy elegido, Cataratas siempre, porque se sale todos los domingos. Y para los “fines” largos hubo muchas salidas, como ser Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza o algunas escapadas a Uruguay. Pero calculamos que, siguiendo más o menos en este valor el dólar, dentro de unos meses la gente se va a acomodar para el año que viene. Y en cuanto al exterior, Europa este año ganó todas las batallas. Después le siguió Estados Unidos, Caribe y Brasil, dependiendo de las épocas del año.



COMPLICACIÓN

“El hecho de que el dólar esté en movimiento constantemente, nos complica la vida porque tenemos que estar permanentemente actualizando los sistemas. A veces, hasta dos veces por día. No es un placer todo esto, para nada. Para el próximo verano, esperamos que se va a reactivar mucho la costa atlántica, aunque todavía no tenemos tarifas. Para el sur de Brasil se ha vendido mucho, así que esperamos que sea una temporada positiva, aunque no tanto como la anterior”, continuó relatando Beatriz.



COMPARACION

Comparando este momento con con la crisis del 2001, la entrevistada finalizó diciendo que “las situaciones son incomparables. Ese año fue caótico, ya que la gente no viajó, ni al interior ni al exterior. El que tenía dinero, no lo tenía, sino que estaba en el corralito y no se animaba a usarlo. Pero comparando con esta época, no tiene nada que ver en lo más mínimo. Son muy pocas las agencias de turismo que pudieron sobrevivir a ese duro momento, ya que en Rafaela la mayoría cerró en aquella época.